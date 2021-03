McDonald’s vyraďuje plastový príbor

Zaujímavosti v oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu z McDonald’s:



V McDonald’s sú štandardom LOV fritézy s až 40 % úsporou oleja. Všetok použitý olej následne putuje na ďalšie energetické spracovanie.

McDonald's triedi obaly po zákazníkoch vo svojich slovenských reštauráciách už od roku 2003 .

Až 74 % odpadu z McDonald’s bolo v roku 2019 materiálovo recyklovaného alebo využitého k výrobe energie.

Zavedenie drevených príborov v slovenských McDonald's reštauráciách ročne eliminuje až 16 ton plastového odpadu.





19.3.2021 (Webnoviny.sk) -McDonald’s už v novembri 2019 predstavil program pod označením "Better M", v ktorom sa zameriava najmä na inovatívne a ekologickejšie obalové alternatívy vlastných produktov. Na globálnej úrovni si vytýčil cieľ do roku 2025 používať iba obaly z obnoviteľných, recyklovaných či certifikovaných zdrojov. V minulosti spoločnosť nahradila plastové slamky papierovými.McDonald’s na Slovensku práve zaviedol ďalšie udržateľné opatrenie v súvislosti so záväzkom znížiť množstvo používaných plastov vo svojich reštauráciách. Plastové príbory úplne vymení za variant z brezového dreva, ktoré pochádza zo zodpovedných zdrojov a je overované prostredníctvom systému FSC® (Forest Stewardship Council – medzinárodne uznávaný a funkčný systém certifikácie lesov) alebo PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification – program pre podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov). Použitý vosk na príbore je taktiež prírodný a certifikovaný podľa UEBT (Union for Ethical Biotrade)."Sme najväčším quick-service reťazcom reštaurácií na Slovensku a neustále sprísňujeme procesy zaisťovania zdrojov obalových materiálov a prepravy, aby sme v čo najväčšej možnej miere znižovali našu ekologickú stopu. Našim cieľom je minimalizovať používanie plastov na prevádzkach, a preto sme sa rozhodli zaviesť drevený variant príborov čo najskôr to bolo možné. Zostatkové plastové príbory sme účelovo zrecyklovali a vytvorili limitovanú edíciu pútavých piatich lavičiek, " hovoríNové lavičky sú vyrobené zo zmesi zo zrecyklovaných plastových príborov a zaujmú každého návštevníka reštaurácií McDonald's najmä svojim ikonickým dizajnom. Na ich výrobu bolo použitých 400 kilogramov posledných zásob plastových príborov. Lavičky vyrobila košická spoločnosť TOPlast, a.s., ktorá sa zaoberá zhodnocovaním technologických plastov cestou recyklácie a výrobou recyklovaného plastu pre všestranné využitie. " V TOPlast, a.s. sa riadime filozofiou pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne a zbytočne ho nezaťažovať, preto zhodnotením plastov prispievame k čistému životnému prostrediu. Sme radi, že spoločnosť McDonald's neustále podniká kroky, ktoré vedú k rôznym ekologickým riešeniam a že v rámci tohto projektu oslovili práve nás. Verím, že lavičky zákazníkom poslúžia mnoho rokov, " hovoríZákazníci sa pri piatich reštauráciách McDonald's môžu symbolicky rozlúčiť s poslednými plastovými príbormi posedením na ikonických lavičkách. Nájdete ich pri reštauráciách v Einparku v bratislavskej Petržalke, na Budatínskej ulici, pri trnavskej prevádzke na Hlbokej ulici, pri diaľničnej prevádzke Beladice a pri novej reštaurácii Novum v Prešove. Originálny dizajn lavičiek ručne premaľoval umelec Matúš Maťátko.Informačný servis