Údržba ciest ani vývoz odpadu sa nemôžu prerušiť. Zamestnanci A.I.I. Technické služby dostávajú vitamíny na posilnenie imunity

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť A.I.I. Technické služby reaguje na kritickú epidemiologickú situáciu pravidelným dobrovoľným testovaním na koronavírus. S cieľom zabrániť výpadku zamestnancov, ktorí zabezpečujú údržbu komunikácií a čistotu v meste, zabezpečuje nad rámec svojich povinností pre svojich pracovníkov vitamíny, respirátory a dezinfekciu."Meranie teploty pred vstupom na pracovisko sme zaviedli už v prvej vlne pandémie, rovnako ako dezinfekciu vnútorných priestorov firmy. Zamestnanci dostali rúška aj dezinfekciu. Ďalším preventívnym krokom je pravidelné dobrovoľné testovanie. Sme si vedomí, že výpadok našich zamestnancov, najmä šoférov, ktorí obsluhujú špeciálne vozidlá, by mohol spôsobiť v Bratislave veľké problémy. Toto sme mali na pamäti celé zimné obdobie, kedy by takýto výpadok počas sneženia či poľadovice mohol paralyzovať dopravu v hlavnom meste. Sme si vedomí našej zodpovednosti voči obyvateľom Bratislavy a, samozrejme, aj voči našim zamestnancom, preto sme pre nich zabezpečili respirátory FFP2 a vitamíny C a D na podporu imunity," povedal Ing. Tomáš Harmady, prevádzkový riaditeľ spoločnosti A.I.I. Technické služby Vzhľadom na kritickú pandemickú situáciu je prevencia dôležitá. Spoločnosť A.I.I. Technické služby zabezpečuje pre svojich zamestnancov v spolupráci so zdravotníckymi a laboratórnymi spoločnosťami pravidelné antigénové testovanie a v prípade potreby aj PCR testovanie priamo v areáli firmy.Odbery aj vyhodnocovanie vzoriek hradí spoločnosť A.I.I. Technické služby v plnej výške. Medzi testovanými zamestnancami sú aj pracovníci, ktorí vykonávajú údržbu verejných priestorov v uliciach miest. Všetci zároveň absolvovali interné školenia zamerané na ochranu zdravia, dodržiavanie aktuálnych nariadení, dezinfekciu a nosenie respirátorov. Keďže užívanie vitamínu C a D prispieva k skráteniu doby trvania vírusových infekcií a prospieva celkovému zdraviu, spoločnosť A.I.I. pristúpila k zakúpeniu týchto produktov a následnej distribúcii pracovníkom.Spoločnosť A.I.I. Technické má viac ako 20 ročnú históriu. Na Slovensku patrí medzi lídrov v poskytovaní komplexných komunálnych služieb, od zimnej a letnej údržby komunikácií cez starostlivosť o zeleň až po zvoz odpadu. Vlastní širokú škálu špeciálnej techniky. Služby z portfólia sú dodávané vlastnými zamestnaneckými kapacitami, s ohľadom na životné prostredie a v najvyššej kvalite. V súčasnosti A.I.I. poskytuje služby pre približne 500 tisíc obyvateľov, pre viac ako 200 subjektov. Vozový park s viac ako 140 kusmi techniky je garanciou profesionálnych služieb.Bližšie informácie o službách nájdete na www.aiits.sk Informačný servis