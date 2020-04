McDonald´s apeluje: Vytrieďte správne naše obaly aj u vás doma

McDonald´s patrí vo svojom segmente medzi priekopníkov triedenia odpadu

Pandémia koronavírusu situáciu otočila, preto Mekáč apeluje na svojich zákazníkov

Ako vytriediť Mekáč doma?







Obal z hranoliek = papier

Viečko z nápojového pohára = plast

Téglik McFlurry = zmiešaný odpad





Krabička z burgera = papier

Papierová slamka = papier

Držiak na nápoje = papier





Papier zo sendviča = zmiešaný odpad

Šalátová miska = zmiešaný odpad

Papierová taška = papier





Nápojový pohár = zmiešaný odpad

Téglik McSunday = plast

Zvyšky jedla = bioodpad







Jednorazové obaly sú v tejto situácii najhygienickejšie



Všetci zamestnanci nosia rúška.



Pri práci v kuchyni používajú jednorazové rukavice.



Zvýšená frekvencia pravidelného umývania a dezinfekcie rúk sú samozrejmosťou.



Displeje, pokladne, či tlačidlá sa čistia a dezinfikujú pravidelne vo zvýšenej miere vrátane všetkého, čoho sa dotýkajú.



Kuriérom McDelivery sa odovzdáva jedlo bezkontaktne.



Preferujú sa bezkontaktné platby. Pre zvýšenie osobnej ochrany môže pokladník v McDrive či McWalk preberať hotovosť v rukaviciach.



30.4.2020 (Webnoviny.sk) -Na Slovensku patrí spoločnosť McDonald´s medzi priekopníkov v triedení odpadu po zákazníkoch, ktorý posiela na ďalšie spracovanie a recykláciu. Počas štandardnej prevádzky reštaurácií odpad denno-denne triedi a posiela na ďalšiu recykláciu a druhotné využitie. V tomto režime funguje už od roku 2003. Informáciu o tom, že triedenie je súčasťou prevádzkových procesov má každý zákazník, ktorý odkladá tácku po konzumácii jedla do špeciálneho vozíka. Na každom je nápis "Vytriedime to za Vás". Hovorí: "Tento vozík nie je iba zberačom použitých obalov po našich zákazníkoch po konzumácií jedla v našich reštauráciách. Z týchto vozíkov manuálne triedia naši zamestnanci všetok odpad. Následne ho posielajú na ďalšie spracovanie vrátane kuchynského odpadu, akým je použitý olej z fritéz či organický odpad. Takto sa nám darí posielať na druhotné spracovanie až 74 % odpadu a našou snahou je tento podiel systematicky zvyšovať."McDonald’s na Slovensku plne rešpektuje uznesenie vlády SR. Podľa platných opatrení majú všetky reštaurácie uzatvorený interiérový priestor pre zákazníkov až do odvolania. V kontexte triedenia odpadu to znamená, že McDonald´s môže teraz triediť len odpad, ktorý vyprodukujú kuchyne. "Aktuálny režim fungovania našich reštaurácií je obmedzený na služby McDrive, McDelivery a McWalk. Znamená to, že jedlá z reštaurácií si berú naši zákazníci najmä domov a tam väčšinou aj končí odpad z týchto jedál. Chceli by sme preto na nich apelovať, aby boli zodpovední a obaly po konzumácii správne vytriedili v tomto prípade za nás. My im v tom radi pomôžeme a názorne ukážeme, kam naše obaly vyhadzovať, aby mohli byť druhotne zužitkované,""Oceňujeme prístup spoločnosti McDonald´s, ktorá apeluje na svojich zákazníkov, aby sa správali zodpovedne a obaly v domácnosti správne triedili. Z našej strany by sme ešte doplnili odporúčanie postláčať ich tak, aby sa kontajnery na triedený zber, ktoré sú teraz pod väčším náporom odpadov než je obvykle, neprepĺňali predčasne," upozorňuje"So spoločnosťou McDonald´s spolupracujeme už od roku 2010. Sme organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorej dôveruje najvyšší počet klientov spomedzi všetkých OZV pôsobiacich na Slovensku. Naše služby využíva už využíva takmer 8 000 tisíc spoločností pre ktoré zabezpečujeme plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.," dodávaHygienické maximum, bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov sú pre McDonald's odjakživa v centre pozornosti. Spoločnosť McDonald´s už od začiatku šírenia vírusu COVID-19 sprísnila vo svojich reštauráciáchMedzi bežné ochranné pomôcky i procesy pribudli vo všetkých reštauráciách McDonald's ďalšie, bez ktorých sa v súčasnosti za sprísnených opatrení nezaobíde ako príprava jedál, tak aj jeho výdaj. "Jednorazové obaly sú pre distribúciu jedla najhygienickejšie a najbezpečnejšie. V súčasnej situácii dávame našim zákazníkom aj užitočné tipy, ako majú tieto obaly správne vytriediť, aby mohli putovať na ďalšie spracovanie," dopĺňaSpoločnosť McDonald's už od začiatku šírenia vírusu COVID-19 zaviedla vo svojich reštauráciáchopatrení, ktoré sú teraz vo všetkých reštauráciách McDonald'sInformačný servis