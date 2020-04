Policajti objasnili stotisícovú krádež a lúpežné prepadnutie, oba činy majú na svedomí dvaja muži

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 - Bratislavskí policajti objasnili prípad stotisícovej krádeže a lúpežné prepadnutie. Na svedomí ich majú, v minulosti už trestaní, 34-ročný Ľubomír F. a 33-ročný Matej G. Za tieto činy im hrozí trest sedem až dvanásť rokov.Ako informovala bratislavská krajská polícia, vlani v júli ukradli z automobilky v Devínskej Novej Vsi viacero komponentov a súčiastok za vyše 46 tisíc eur. O pár dní z ďalšej firmy ukradli viaceré komponenty do vozidiel Audi Q7 za viac ako 55 tisíc eur.Dvojica má navyše na svedomí aj lúpežné prepadnutie. Vo februári tohto roku spolu s Jánom G. prepadli 64-ročného muža z Bratislavy. Prenasledovali ho na aute a ten im zastavil pretože si myslel, že sú to policajti. Na vozidle mali maják a z auta ho vytiahli so slovami “policajný zásah”.Muža ohrozovali zbraňou a zobrali mu hotovosť cca 1 320 eur. V prípade Ľubomíra F. a Mateja G. bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie, ich komplic Ján G. je stíhaný na slobode.