Mchitarjan odišiel z Arsenalu na hosťovanie do AS Rím

Rím 2. septembra (TASR) - Arménsky futbalový reprezentant Henrich Mchitarjan bude v tejto sezóne pôsobiť v AS Rím. Taliansky klub ho získal na ročné hosťovanie z Arsenalu Londýn.Mchitarjan v lete 2016 odišiel z Dortmundu do Manchestru United za 42 miliónov eur, v januári 2018 potom za 34 miliónov prestúpil do Arsenalu. Za Londýnčanov nastrieľal v 39 dueloch deväť gólov. O transakcii informovali weby oboch klubov.