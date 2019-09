US OPEN: Osaková neobháji titul, v osemfinále podľahla Benčičovej

Na snímke si Naomi Osaková podáva ruku s Belindou Benčičovou. V osemfinále turnaja US Open jej podľahla v dvoch setoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - osemfinále:



Belinda Benčičová (13-Švaj.) - Naomi Osaková (1-Jap.) 7:5, 6:4

Donna Vekičová (23-Chor.) - Julia Görgesová (26-Nem.) 6:7 (5), 7:5, 6:3

New York 2. septembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková neobháji titul na grandslamovom turnaji US Open. Svetová jednotka a najvyššie nasadená hráčka vypadla v osemfinále ženskej dvojhry, v ktorom prehrala s trinástkou "pavúka" Belindou Benčičovou za 88 minút 5:7, 4:6.Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi dosiahla v tejto sezóne už tretie víťazstvo nad Osakovou a prvýkrát od roku 2014 sa prebojovala medzi najlepšiu osmičku vo Flushing Meadows. Osaková príde o post svetovej jednotky, ktorý prenechá Ashleigh Bartyovej.Japonka ťahala už od úvodu za kratší koniec. Prehrala hneď prvé podanie, a hoci dokázala potom otočiť z 0:2 na 5:4, záver prvého setu patril jej súperke.Benčičová robila minimum chýb, hrala agresívne a dokázala získavať vo svoj prospech dlhé výmeny. V druhom sete stratila Osaková v piatom geme svoje podanie, následne sa nechala krátko ošetriť a už nedokázala vzdorovať rozbehnutej súperke. Benčičová čistou hrou v desiatom geme získala aj druhý set a slávila cenný triumf.Benčičová sa vo štvrťfinále stretne s Donnou Vekičovou. Chorvátka nasadená ako číslo 23 dokázala otočiť duel s Juliou Görgesovou a zvíťazila v troch setoch 6:7 (5), 7:5 a 6:3. Vekičová vo štvrtom vzájomnom súboji dosiahla premiárový triumf nad Nemkou a po prvý raz v kariére postúpila medzi elitnú osmičku na niektorom podujatí veľkej štvorky.