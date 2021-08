McKeonová získala na olympiáde v Tokiu sedem medailí a Dressel päť zlatých, tri krajiny majú historicky prvý kov

Najviac zlatých získal Dressel

Atlétka s troma medailami

Sedem krajín si utvorilo rekord

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.8.2021 - Práve skončené Hry XXXII. olympiády v Tokiu priniesli okrem širokého spektra emócií u športovcov aj štatistické zaujímavosti týkajúce sa jednotlivcov aj jednotlivých krajín. Najúspešnejší multimedailisti hier sa zrodili tradične v plaveckom bazéne.Austrálčanka Emma McKeonová získala v Tokiu sedem medailí - štyri zlaté a tri bronzové - a stala sa najviac dekorovanou športovkyňou hier. "Po športovej gymnastke Marii Gorochovskej, ktorá reprezentovala ZSSR, sa stala druhou ženou so siedmimi medailami na jedných hrách. Gorochovská mala v roku 1952 v Melbourne bilanciu 2 zlaté a 5 strieborných medailí," uviedol oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru.Najviac zlatých medailí si v Tokiu vybojoval americký plavec Caeleb Dressel. Stal sa desiatym športovcom celkovo a piatym plavcom, ktorý na jedných olympijských hrách získal päť zlatých medailí. Dressel bol predtým dvakrát zlatý aj v Riu de Janeiro 2016 a je pozoruhodné, že na dvoch olympiádach nevylovil z bazéna okrem siedmich zlatých žiadnu inú medailu.Americká šprintérka Allyson Felixová má vďaka dvom cenným kovom z Tokia doma už jedenásť olympijských medailí (7 - 3 - 1) a po Fínovi Paavovi Nurmim (12 medailí) je druhou atlétkou s minimálne jedenástimi účasťami na olympijskom pódiu. Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová je zasa prvá žena, ktorá získala v šprintoch na 100 a 200 m víťazné double na dvoch olympijských hrách za sebou. Navyše v Tokiu pridala zlato aj zo štafety na 4x 100 m. "Po Felixovej je druhá atlétka v histórii s aspoň piatimi olympijskými prvenstvami," informoval web OH 2020.Holandskej vytrvalkyni s etiópskym rodiskom Sifan Hassanovej síce úplne nevyšiel útok na zlatý hetrik v Tokiu, ale aj tak sa stala prvou atlétkou, ktorá na jedných olympijských hrách získala medailu v troch rozličných behoch - na 1500 m (bronz), 5000 m (zlato) aj 10 000 m (zlato). Zároveň je prvou atlétkou od Soulu 1988 s troma medailami v individuálnych disciplínach na jedných OH, pred 33 rokmi to dokázali Američan Carl Lewis a Heike Drechslerová z bývalej NDR.Do výpočtu individuálnych rekordných momentov hier patrí aj Nemka Isabell Werthová. Už 52-ročná drezúrna jazdkyňa sa po kanoistke Birgit Fischerovej a šermiarovi Aladárovi Gerevičovi stala tretím športovcom so zlatom na šiestich rôznych olympijských hrách. Skejtbordistka Momidži Nišijová sa vo veku 13 rokov a 330 dní stala treťou najmladšou držiteľkou zlatej medaily v histórii olympijských hier a najmladšou od roku 1960, keď vo štvrtok 26. júla zvíťazila v ženskej súťaži v disciplíne street. Šesťdesiatdvaročný austrálsky jazdec na koni Andrew Hoy získal v Tokiu 2020 dve medaily, striebornú a bronzovú, a stal sa najstarším medailistom na olympijských hrách od roku 1968.Čo sa týka tímových štatistík, americkí športovci vyhrali medailovú bilanciu krajín na OH 2020, čím obhájili svoje triumfy z Ria de Janeiro 2016 aj Londýna 2012. Až sedem krajín si utvorilo rekordy v počte získaných medailí na jedných olympijských hrách. Sú nimi Japonsko (58), Taliansko (40), Holandsko (36), Brazília (21), Nový Zéland (20), Turecko (13) a Taiwan (12). Celkovo si na olympijských hrách v Tokiu 2020 vybojovali medailu športovci z 94 rôznych národných olympijských výborov, čo je viac ako kedykoľvek predtým (predchádzajúci rekord: 87 v roku 2008).Turkménsko, San Maríno a Burkina Faso si na OH v Tokiu vybojovali svoju prvú medailu v histórii. Polina Gurievová z Turkménska získala striebro vo vzpieraní, Alessandra Perilliová zo San Marína striebro aj bronz v streľbe (striebro s GianMarcom Bertim) a Hugues Fabrice Zango z Burkiny Faso bronz v atletike. San Maríno, ktoré má približne 34 000 obyvateľov, sa stalo najmenšou krajinou, ktorá získala olympijskú medailu.