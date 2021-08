Martin Škrtel bude hrať na Slovensku, s fortunaligistom dolaďuje detaily

Podpis kontraktu v priebehu týždňa

Zranenie v poslednom zápase

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Martin Škrtel ešte bude hrať súťažný futbal a dokonca to bude na Slovensku. Po 17 rokoch strávených zväčša úspešnými angažmánmi v zahraničí si 36-ročný stopér zahrá za Spartak Trnava . V priebehu tohto týždňa podpíše zmluvu na jeden rok. Informáciu pre Nový Čas potvrdil hráčov agent Karol Csontó "Nie je to žiadne tajomstvo a Martin sa tým sám netají. Chce hrať za Trnavu, už dolaďujeme iba detaily. Takže si myslím, že v priebehu tohto týždňa by sa malo všetko papierovo dotiahnuť a podpísať kontrakt," povedal Csontó, cituje ho aj web sport.aktuality.sk.Na slovenské pomery nadpriemerný obranca naštartoval seniorskú kariéru v Trenčíne, odkiaľ v roku 2004 odišiel do zahraničia. Hrával v špičkových kluboch - ruskom Zenite Petrohrad (2004 - 2008), anglickom FC Liverpool (2008 - 2016) a výraznú stopu zanechal aj v Turecku - v istanbulských kluboch Fenerbahce (2016 - 2019) a Basaksehir (2019 - 2020). Chvíľu bol aj v talianskej Atalante Bergamo (2019).Dosiaľ posledný súťažný zápas odohral vlani v decembri v drese Basaksehiru. Zranil sa počas súboja 15. kola tureckej Super Lig Basaksehir - Kasimpasa (2:2), keď spadol na trávnik bez cudzieho zavinenia a zakričal od bolesti. Z ihriska ho odniesli na nosidlách a neskôr klubové zdroje oznámili, že Škrtelovi praskla achilovka na ľavej nohe. Sezóna sa pre neho skončila a definitívne sa vzdal aj myšlienky na návrat do reprezentácie. V januári rozviazal zmluvu s Basaksehirom a sústredil sa na náročnú rekonvalescenciu.Škrtel reprezentoval Slovensko v rokoch 2004 až 2019 a na dlhý čas bol lídrom obrany aj kapitánom tímu. Súčasťou reprezentácie SR bol na MS 2010 v JAR aj na ME 2016 vo Francúzsku. V 104 reprezentačných dueloch zaznamenal 6 presných zásahov.