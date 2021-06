McLaughlinová prekonala svetový rekord a preteky na 400 m prekážok zabehla pod 52 sekúnd

Viera vo výsledok

Tlak na lepší výkon

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Americká olympijská kvalifikácia atlétov v Eugene priniesla zápis do listiny svetových rekordov. Sydney McLaughlinová vyhrala preteky na 400 m prekážok výkonom 51,90 s a ako prvá v histórii na tejto trati pokorila hranicu 52 sekúnd.Doterajšie svetové maximum jej krajanky Dalilah Muhammadovej z majstrovstiev sveta v Dauhe 2019 malo hodnotu 52,16 s.Priamo v Eugene McLaughlinová zdolala Muhamamdovú o 52 stotín sekundy a svoj osobný rekord vylepšila o 33 stotín. Na OH do Tokia pocestujú obe najrýchlejšie americké prekážkarky."Pri takomto výkone sa vám v hlave premieta veľa vecí, ale základom všetkého je veriť tomu, čo robíte. Spoločne s mojím novým trénerom Bobbym Kerseem a celým podporným tímom sme uverili, že naša tvrdá práca prinesie ovocie. V tejto chvíli si nemôžem želať viac, ako som práve dosiahla," uviedla McLaughlinová.Dosiaľ najväčší úspech 21-rodáčky z New Jersey sa spája s MS 2019, kde vybojovala na 400 m prek. striebro za Muhammadovou a v štafete na 4x 400 m sa potešila zo zlatej medaily pre tím USA.Jej hlavná rivalka Muhammadová, ktorá pred niekoľkými mesiacmi prekonala nákazu koronavírusom, jej pogratulovala k prekonaniu svetovému rekordu, ale zároveň dodala: "Tlačíš ma do toho, aby som sa ďalej zlepšovala. V Tokiu to bude veľká bitka." Finále olympijskej prekážkarskej štvorstovky žien má termín 4. augusta 2021.