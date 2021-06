Holanďania po prehre s Čechmi na ME vo futbale nešetria trénera De Boera, zaplatili sme daň za hlúposť

Boer nechcel hovoriť o budúcnosti

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Holandskí fanúšikovia ťažko prežívajú predčasný koniec svojich futbalistov na majstrovstvách Európy . V budapeštianskom osemfinále im stopku vystavili Česi , ktorí po skvelom výkone v druhom polčase vyhrali 2:0.Trénerovi Frankovi de Boerovi v tejto súvislosti chodia aj takéto odkazy z internetu: "Proti Čechom mali tvoji hráči toľko striel na bránku, koľko gólov dosiahlo mužstvo Crystal Palace pod tvojím štvorzápasovým vedením v Premier League - teda nula."Bude predčasná rozlúčka s Euro 2020 znamenať koniec 51-ročného trénera a bývalého skvelého obrancu na lavičke holandskej reprezentácie? "Momentálne na to neodpoviem. Strašne ma bolí hlava a teraz neviem reálne uvažovať. V pokoji si všetko premyslím a potom budem informovať," uviedol Frank de Boer na tlačovej konferencii po nevydarenom súboji s Čechmi, cituje ho aj portál iDnes.cz.Dvojnásobný bronzový medailista z majstrovstiev Európy má zmluvu do roku 2022, ale nie je vylúčené, že skončí skôr ako štyria jeho predchodcovia. V minulosti síce s Ajaxom Amsterdam vyhral štyrikrát holandskú najvyššiu súťaž, ale v zahraničí mu už ruže nekvitli.V Interi Miláno vydržal 85 dní a v spomenutom anglickom tíme Crystal Palace jeho mužstvo v štyroch zápasoch nestrelilo gól a nezískalo bod. "Toto je asi najhorší tréner v histórii Premier League," rýpol si v roku 2017 do De Boera José Mourinho Neskôr sa De Boer presunul za veľkú mláku a s tímom Atlanta United získal dva trofeje. Lenže v druhej sezóne sa po troch prehrách v troch zápasoch opäť predčasne lúčil aj s americkým pôsobiskom. Potom už v roku 2020 nasledovala reprezentačná zastávka a hneď na začiatku historicky negatívny fakt: prvé štyri zápasy pri kormidle "Oranjes" a ani jedno víťazstvo.Na majstrovstvách Európy však Holanďania pod jeho vedením sympaticky začali, keď v troch zápasoch základnej skupiny vybojovali plný počet 9 bodov so skóre 8:2. Ich súperi Ukrajina, Rakúsko a Severné Macedónsko však kompaktne nebránili, preto sa relatívne ľahko presadzovali vpredu. Potom však prišli takticky vyzretejší Česi a Holanďania zrazu predčasne končia."Som sklamaný.Toto je pre nás lekcia, ktorú musíme prijať. Mali sme pár šancí, ale potom prišiel jeden moment, ktorý nám prevrátil náš svet. Toto je šport na najvyššej úrovni a také veci sa stávajú. Som to ja, kto je zodpovedný za túto prehru," chlapsky priznal De Boer.Holandskí novinári si všimli, že De Boerov tím nedokázal správne reagovať na vysoký pressing Čechov a logicky mu potom viazla kombinácia aj súhra jednotlivých herných formácií. "Zlyhanie, sebadeštrukcia a koniec príbehu s menom De Boer. Oranjes zaplatili daň za hlúposť," napísal denník De Telegraaf."Takto vyzerá totálny kolaps. Nevhodne zvolený herný systém s troma stopérmi a krajnými obrancami s ofenzívnymi úlohami nás pochoval. Radšej sme mali hrať klasicky na krídla, ale to sa nestalo. Môže po tomto vystúpení De Boer zostať trénerom reprezentácie?," položil rečnícku otázku portál RTV Nieuws.