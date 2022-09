ME 2022: Kolektív zatienil osobnosti, basketbalový titul patrí Španielom

O basketbalových ME 2022 sa pred šampionátom hovorilo ako o najkvalitnejších v histórii. Dostavili sa aj najväčšie hviezdy NBA Nikola Jokič, Jannnis Antetokunmpo, či Luka Dončič. Nikto z nich sa však zo zlata netešil. Úspech slávil kolektívny výkon Španielov.





Hráči z Pyrenejského polostrova síce prišli na šampionát v pozícii úradujúcich majstrov sveta, no na najvyššiu priečku sa s nimi veľmi nepočítalo. MVP turnaja v Číne Ricky Rubio sa v uplynulej sezóne v drese Clevelandu zranil, kariéru ukončili dlhoročné opory bratia Gasolovci. Tréner Sergio Scariolo priviedol na turnaj osem nováčikov na vrcholných podujatiach. Omladený tím doplnený 37-ročným veteránom Rudym Fernandezom však pôsobil na turnaji skúsene. Vo vyraďovacej časti prešiel cez Litvu, Fínsko i domáce Nemecko, hoci vo všetkých týchto stretnutiach prehrával dvojciferným rozdielom. Vo finále proti Francúzsku vyhrával naopak až 21-bodovým rozdielom a udával tón duelu, v ktorom napokon zvíťazil 88:76."Išli sme do tohto turnaja ako osmička rebríčka a dokázali sme za sebou nechať úžasné tímy. Bola to skvelá cesta, hrali sme výborný basketbal. Dokázali sme si posúvať loptu, hrali sme nesebecky, trpezlivo, mali sme veľa asistencií a robili sme dobré rozhodnutia pri zakončení. Ako kouč môžem byť jedine šťastný," mohol svoje zlaté mužstvo iba pochváliť kouč Scariolo podľa oficiálnej stránky FIBA.Cenu MVP turnaja napokon získal Guillermo "Willy" Hernangomez. Dvadsaťosemročný pivot New Orleansu Pelicans na turnaji zaznamenal priemer 17 bodov a 7 doskokov na stretnutie. Vo finále ho paradoxne zatienil jeho mladší brat Juan, ktorý premenil 7 z 9 trojkových pokusov a s 27 bodmi bol najlepším strelcom súboja o zlato. Pre "Juancha" môže byť turnaj vzpruhou v kariére, keďže v uplynulých dvoch rokoch si ho päť tímov NBA pohadzovalo v trejdoch a napokon ho Utah vykúpil zo zmluvy ako nepotrebného hráča. V lete sa dohodol iba na minimálnom možnom kontrakte s Torontom. Obdiv si zaslúži aj Fernandez, ktorý sa na turnaj rozhodne nedostal iba za zásluhy a stal sa napokon rekordným štvornásobným majstrom Európy. Nechýbal totiž pri zlatých triumfoch ani v rokoch 2009, 2011 a 2015. "Toto zlato sme si zaslúžili. Rástli sme a v turnaji sa neustále zlepšovali. Mal som šťastie, že som mal okolo seba chlapcov, ktorí mi od začiatku do konca dôverovali. Som vďačný, že som mohol byť súčasťou tohto úžasného tímu," poďakoval sa držiteľ ceny MVP Willy Hernangomez.Francúzi pred rokom na OH v Tokiu ohromili basketbalový svet, keď dokázali v skupine zdolať Američanov a vo finále im neskôr boli silným súperom. Na ME však už nepôsobili suverénne a po finále museli uznať, že súper bol lepší. "Hrali lepšie od začiatku do konca. Mali jasný plán, my sme ten náš nedokázali zrealizovať dostatočne. Mali sme veľa strát, nikdy sme nemali kontrolu nad hrou," skonštatoval krídelník New Yorku Knicks Evan Fournier.