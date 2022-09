Mali sme dve-tri dobré šance, ale máme problém zvíťaziť a nie sme efektívni, zhodnotil Weiss st. výkon svojich zverencov (video)

Nevyužitá šanca "Belasích"

Strelecká nemohúcnosť

19.9.2022 (Webnoviny.sk) - V nedeľňajšom dueli najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2022/2023 medzi Spartakom Trnava Slovanom Bratislava sa diváci nedočkali gólov a šláger 11. kola sa tak skončil bezgólovou remízou 0:0.„Andeli“ na domácom Štadióne Antona Malatinského nevyužili možnosť znížiť manko na odvekého rivala, ktorého pred niekoľkými mesiacmi zdolali vo finále Slovnaft Cupu „Chceli sme tri body, máme jeden... Slovan ukázal kvalitu, nepustil nás do hry, druhý polčas bol lepší ako prvý. Šancí veľa nebolo, defenzívy prevládali nad ofenzívami, Slovan mal veľkú šancu po polčase. Snažili sme sa pred koncom zápasu rozhodnúť, vytvoriť si tlak, proti nám bol kvalitný, behavý súper. Nemali sme dostatočnú kvalitu vpredu, preto musíme brať bod,“ povedal podľa oficiálneho klubového webu tréner Spartaka Michal Gašparík ml. Jeho náprotivok z lavičky Slovana Vladimír Weiss st . bol spokojný s prístupom zverencov po štvrtkovej prehre v Európskej konferenčnej lige na trávniku arménskeho Pjunika Jerevan (0:2). „Belasí“ však opäť neskórovali a Weiss tvrdí, že šance, aké mali v Trnave Giorgi Čakvetadze či Jaromír Zmrhal, sa musia premieňať.„Ľudia videli dobrý futbal, aj keď bez gólov. Hádam o jednu šancu sme mali viac ako súper. Mali sme dva-tri dni tréningový plán zameraný na oddych, po nešťastnom zápase v Jerevane bolo treba postaviť mužstvo na nohy. Chceli sme tri body, máme jeden, v Trnave je to dobré. Vedeli sme, čo bude Trnava hrať, hrali piati vzadu, neskôr to zmenili na štyroch. Mali sme dve-tri dobré šance, ale máme problém zvíťaziť, nie sme efektívni,“ popísal príčinu momentálnej streleckej nemohúcnosti Slovana.Napriek zisku bodu zostali Bratislavčania na čele tabuľky. Dosiaľ nazbierali 23 bodov, o tri viac ako druhí Podbrezovčania, proti ktorým nastúpia doma po reprezentačnej prestávke. Trnave patrí 3. pozícia so štvorbodovým mankom na Slovan, Spartak však odohral o zápas viac.