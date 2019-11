ME: Hapal avizuje zmeny a tvrdí: Musíme vyhrať a veriť

Na snímke vľavo kapitán futbalovej reprezentácie SR Marek Hamšík a vpravo tréner Pavel Hapal počas tlačovej konferencie pred zápasom kvalifikácie na EURO 2020 s Azerbajdžanom v Šamoríne 18. novembra 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Šamorín 18. novembra (TASR) - Rýchlo zahodiť sklamanie z Rijeky za hlavu, vyhrať nad Azerbajdžanom a veriť. Tréner slovenských futbalistov Pavel Hapal musí v zostave oproti duelu v Chorvátku (1:3) urobiť najmenej jednu zmenu po červenej karte Róberta Maka, naznačil však, že by nemusela byť jediná. Slováci už nemajú postup zo skupiny vo vlastných rukách. Po tretej kvalifikačnej prehre v Chorvátsku na to potrebuje SR bezpodmienečne zdolať Azerbajdžan (utorok 19. novembra, Trnava, 20.45 SEČ) a spoliehať sa na remízu z duelu Wales - Maďarsko v Cardiffe.Aj kapitán reprezentácie Marek Hamšík na pondelňajšej predzápasovej tlačovke v Šamoríne uviedol, že sa treba sústrediť najmä na Azerbajdžan. A dať hlavy hore, resp. na predchádzajúce sklamania zabudnúť:Slováci v júni vyhrali v Baku vysoko 5:1, teraz ale podľa Hamšíka ide o iný zápas.povedal kapitán a na otázku, či bude výber sledovať súbežne hraný zápas v Cardiffe odvetil:Hapal musel uvoľniť z výberu brankára Dominika Greifa zo Slovana Bratislava pre problémy s ramenom, nahradil ho Dominik Holec zo Žiliny. V zostave bude absentovať pre trest Mak, inak je mužstvo zdravotne v poriadku:povedal český kouč, ktorý má v hlave už pomerne jasno, akých hráčov od začiatku pošle na trávnik ŠAM:naznačil Hapal. Na otázku, či aj on bude sledovať duel v Cardiffe, odpovedal jednoznačne:Trénernestráca vieru, že remíza vo Walese môže byť reálna.uzavrel.