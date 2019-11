MOV si od sponzorskej zmluvy s Airbnb sľubuje 28 miliónov dolárov

Na archívnej snímke Thomas Bach Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. novembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) uzatvoril novú sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Airbnb, ktorá pôsobí v oblasti zdieľania nehnuteľností. Doba jej platnosti je od roku 2020 do 2028.Prezident MOV Thomas Bach vyhlásil, že to neznamená, že vedenie olympijského hnutia neplánuje bývať na služobných cestách v hoteloch.povedal. MOV si od nového sponzora sľubuje zisk najmenej 28 miliónov dolárov. Informovala agentúra AP.