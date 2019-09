ME: Slovenskí volejbalisti chcú postúpiť zo skupiny

Na snímke tréner slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácie Andrej Kravárik počas brífingu so slovenskou mužskou reprezentáciou pred odchodom na majstrovstvá Európy mužov EuroVolley 2019, v Bratislave 10. septembra 2019. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Nominácia SR na ME:



univerzáli: Peter MICHALOVIČ (Nantes/Fr.), Filip GAVENDA (Teruel/Šp.)



smečiari: Tomáš KRIŠKO (Friedrichshafen /Nem./, Marcel LUX (Karlovarsko/ČR), Matej PATÁK (Chaumont/Fr.), Július FIRKAĽ (Tokat Belediye/Tur.)



blokári: Filip MAČUHA (Prievidza), Peter ONDROVIČ (České Budějovice/ČR), Šimon KRAJČOVIČ (Lvi Praha/ČR), Jakub KOVÁČ (Rovaniemi/Fín.)



nahrávači: Filip PALGUT (Aich Dob/Rak.), Juraj ZAŤKO (Komárno)



liberá: Marián VITKO (Kazincbarcika/Maď.), Jakub IHNÁT (Ostrava/ČR)



realizačný tím:



Tréner: Andrej KRAVÁRIK, Team manager: Ján UHLÁRIK, asistenti trénera: Martin PIPA, Roman KAŠŠA, kondičný tréner: Miroslav VAVÁK, štatistik: Daniel BRUCH, fyzioterapeut: Mateusz KOWALIK, team journalist: Filip HUDEC

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa na majstrovstvách Európy v Belgicku predstavia so siedmimi nováčikmi. V poradí 31. mužský šampionát s 24 účastníkmi sa uskutoční v štyroch krajinách - Francúzsku, Slovinsku, Belgicku a Holandsku. Slováci budú na ME štartovať po siedmy raz v sérii a celkovo po desiaty raz. Tréner Andrej Kravárik priznal, že najkľúčovejšie budú hneď prvé dva zápasy na šampionáte.Slováci budú hrať v základnej B-skupine v Belgicku. Hneď na úvod ME v piatok a v sobotu (13. - 14. septembra) nastúpia v Bruseli v proti Španielom a Rakúšanom. Neskôr skupina pokračuje súbojmi v Antverpách, kde na Slovákov čakajú traja semifinalisti ME 2017 - Srbi (15. septembra), domáci Belgičania (17. septembra) a Nemci (18. septembra).povedal na utorkovom brífingu Kravárik.Slovenský kouč verí tímu, v príprave sa podľa jeho slov zlepšil vo všetkých činnostiach." Kravárik na uplynulých ME hovoril o potrebe mentálneho trénera, jeho služby využil počas uplynulej prípravy. "prezradil Kravárik.Slováci absolvovali pred štartom ME dlhú prípravu, počas ktorej zohrali sedem prípravných duelov. Postupne sa stretli s Českom, Portugalskom a Gréckom. Ich celková bilancia je štyri víťazstvá a tri prehry, pričom každého súpera zdolali. "" povedal smečiar Tomáš Kriško.Debut na šampionáte čaká presnú polovicu slovenského tímu - premiéru absolvuje sedmička Filip Mačuha, Filip Palgut, Marián Vitko, Jakub Ihnát, Jakub Kováč, Filip Gavenda a Július Firkaľ.uviedol nahrávač Juraj Zaťko. Úvodný duel proti Španielom odohrajú slovenskí reprezentanti v piatok 13. septembra, poverčiví však nie sú.dodal Zaťko.