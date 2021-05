ME v Ivrei: Slovenskí kanoisti získali titul, premiérové zlato pre singlistky

Slovenská výprava zažila na ME vo vodnom slalome v talianskom meste Ivrea v piatok popoludní dvojnásobnú zlatú radosť. Najprv vo finále tímovej súťaže triumfovali kanoistky Simona Glejteková, Zuzana Paňková a Monika Škáchová, ktoré sa postarali o historicky prvú medailu pre Slovensko na európskom šampionáte v 3xC1 žien. Následne ich napodobnili aj singlisti, vo finále 3xC1 mužov zvíťazila posádka v zložení Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš.





Hliadka žien SR vypádlovala vôbec prvýkrát v histórii zlaté medaily pre Slovensko v tejto mladej olympijskej disciplíne. Ako jediná spomedzi deviatich tímov vo finále zajazdila čisto a prešla kanálom bez ťuku. Druhé Britky nazbierali dve trestné sekundy a celkovo zaostali o 4,29 sekundy. Bronz brali Francúzky, ktoré po dvoch chybách stratili 10,36 s. Finále sa absolútne nevydarilo Češkám, Španielkam, Taliankam a Slovinkám, ktoré minuli bránku a po 50-sekundovom treste sa ich nádeje na cenný kov rozplynuli.„Išli sme dobrú jazdu a som veľmi šťastná, že sa nám to podarilo. Dôjde nám to až neskôr, možno na stupni, keď nám budú dávať medaily, teraz sa ešte necítim ako majsterka Európy," povedala pre RTVS Monika Škáchová, členka VŠC Dukla Banská Bytrica. Eufóriu si vychutnala aj reprezentantka Športového centra polície Zuzana Paňková. Tej vyšla jazda aj doobeda, keď do semifinále postúpila z prvej jazdy tretím najrýchlejším časom: „Sú to úžasné pocity, vôbec som to nečakala. Jednoducho som šla ako viem. Ako hovoríme, 'kľud na pádle', neuveriteľne som si to užila." Pre Simonu Glejtekovú bolo zlato zadosťučinenie za zatvorenie semifinálových brán tesne pred nosom, keď je na postup chýbalo jedno miesto: „Nemohlo to dopadnúť lepšie, všetci sme nesmierne šťastní."Zlatých úspech singlistiek vzápätí napodobnili slovenskí kanoisti. V desaťčlennom finále vyštartovali ako tretí v poradí, kanálom prešli rýchlo a čisto a dostali sa do vedenia. K ich výkonu sa najviac priblížili Taliani, ťuk na 23. bráne však znamenal, že sa zaradili na druhú priečku s odstupom 4,15 sekundy. Pôvodne tretí skončili Česi, ale jury im dodatočne udelila dvojsekundovú penalizáciu, čo ich odsunulo so 4 trestnými sekundami až na šiestu priečku. Ako poslední mohli Slovákov ohroziť dvojnásobní obhajcovia titulu Slovinci v zložení Benjamin Savšek, Luka Božič a Nej Polenčič. Napriek ťuku na siedmej bráne zaostávali na prvom medzičase iba o 1,37 s, ďalšia chyba na dvanástke však znamenala koniec nádejí na triumf a Slovinci sa museli uspokojiť s bronzovými medailami (+7,52). Štvrtým Nemcom unikol cenný kov o osem stotiniek (+7,60).Slovenskí reprezentanti naposledy získali na ME zlato v tejto disciplíne na domácom šampionáte v roku 2016 v Liptovskom Mikuláši, keď rovnako triumfovala posádka Slafkovský, Martikán, Beňuš. Slováci sa stali majstrami Európy v 3xC1 mužov už dvanástykrát, z toho šiestykrát v tomto zložení. Pri všetkých dvanástich prvenstvách bol päťnásobný olympijský medailista Michal Martikán. „Nemali sme inú možnosť, keďže dievčatá vyhrali pred nami fantastickou čistou jazdou. Keby sme to pokazili, znížili by sme hodnotu skvelo vyskladaného tímu. Treba mať šport len rád a sústrediť sa, to je všetko," citoval člena VŠC Dukla Banská Bystrica portál canoe.sk.Súhlasil s ním aj kolega Alexander Slafkovský, úspech kanoistov vraj spočíva najmä v tom, že tímové jazdy vôbec netrénujú: „Očividne nám to sedí. Z tejto jazdy si každý odnáša svoj zážitok, každému sa niečo stalo a bol na pokraji toho, že buď sa zrazíme alebo nám niečo nevyjde. Ale nakoniec sme z toho vykorčuľovali úplne famózne." Úspech na náročnej vode potešil aj člena Športového centra polície Mateja Beňuša. „Pred jazdou sme si povedali, kde si treba dávať pozor a vždy sme to zakončili, že musíme zaimprovizovať. To nám ide najlepšie. Bolo tam viac momentov, keď som musel Mišovi vyliezť na loď, párkrát som sa zľakol, že ho zrazím. Ale našťastie nám to opäť vyšlo a sme nesmierne šťastní," zhodnotil jazdu strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro.Práve olympiáda a boj o účasť v Tokiu bude odteraz hlavný motív zvyšných súťažných dní v Taliansku, po ceremoniáli sa z tímových kolegov stávajú rivali. „Samozrejme, treba sa pripraviť čo najlepšie, je, žiaľ, iba jedno miesto pre našu krajinu, treba sa sústrediť a čas ukáže, ako to bude. Je možno čas sa zamyslieť a zabojovať aj na diplomatickom poli, aby náš šport vyzeral, ako má a nie s jedným miestom pre krajinu. Lebo už je teraz jasné, že mnohí olympijskí víťazi a majstri sveta už nebudú na olympijských hrách, čo je pre preteky nesmierna škoda," konštatoval Martikán, ktorého doplnil Beňuš: „Nie je to náš prvý olympijský rozstrel, už sme ich zažili niekoľko, každý sa pripravil, každý tam chce ísť. Dnes sme sa skoncentrovali, boli sme jeden tím a vyhrali sme. V nedeľu uvidíme, kto pôjde najlepšie a bude reprezentovať Slovensko. Ostatní mu budeme z domu držať palce." V podobnom duchu hovoril pre RTVS aj Slafkovský: „Dnes sme šli ako skvelý tím, v nedeľu každý sám za seba. Myslím si, že sa bude rozhodovať až vo finále. Každý z nás dá do toho maximum a až keď dôjdeme do cieľa, uvidíme, ako to dopadne."Svojim umiestnením potešili aj slovenskí kajakári, Jakub Grigar, Martin Halčin a Adam Gonšenica skončili vo finále 3xK1 mužov v nabitej 17-člennej konkurencii na piatom mieste. Vo veľmi vyrovnanom finále, v ktorom sa ani jedna posádka nevyhla chybe, zaostali za víťaznými Čechmi iba o 3,57 sekundy. Nebyť ťuku na trinástke, brali by striebro.Menej sa darilo kajakárkam. Družstvo v zložení Eliška Mintálová, Jana Dukátová a Michaela Haššová vo finále 3xK1 žien minulo 19. bránu a po päťdesiatsekundovej penalizácii obsadilo posledné 11. miesto. Majstrami Európy sa stali Britky pred Rakúšankami a Češkami.





1. Veľká Británia (Kimberley Woodsová, Fiona Pennieová, Mallory Franklinová) 1:45,79 min. (2)

2. Rakúsko (Corinna Kuhnleová, Antonia Oschmautzová, Viktoria Wolffhardtová) +2,19 s (2)

3. Česko (Kateřina Minaříková Kudějová, Veronika Vojtová, Karolina Galušková) +5,81 (4)

4. Rusko +9,44 (4)

5. Slovinsko +11,11 (10)

6. Nemecko +11,62 (2)

11. SLOVENSKO (Eliška MINTÁLOVÁ, Jana DUKÁTOVÁ, Michaela HAŠŠOVÁ) +59,76 (56)



1. Česko (Jiří Prskavec, Vavrinec Hradílek, Vit Příndiš) 1:28,54 min. (2)

2. Nemecko (Hannes Aigner, Tim Maxeiner, Stefan Hengst) +1,62 s (2)

3. Veľká Británia (Bradley Forbes-Cryans, Joseph Clarke, Christopher Bowers) +2,31 (2)

4. Taliansko +2,32 (2)

5. SLOVENSKO (Jakub Grigar, Martin Halčin, Adam Gonšenica) +3,57 (2)

6. Slovinsko +4,39 (4)



1. SLOVENSKO (Simona Glejteková, Zuzana Paňková, Monika Škáchová) 1:52,22 min. (0)

2. Veľká Británia (Kimberley Woodsová, Mallory Franklinová, Sophie Ogilvieová) +4,29 s (2)

3. Francúzsko (Marjorie Delassusová, Lucie Priouxová, Angele Hugová) +10,36 (4)

4. Nemecko +19,40 (6)

5. Rusko +28,77 (12)

6. Česko +56,18 (52)



1. SLOVENSKO (Alexander Slafkovský, Michal Martikán, Matej Beňuš) 1:31,86 min. (0)

2. Taliansko (Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi) +4,15 s (2)

3. Slovinsko (Benjamin Savšek, Luka Božič, Nejc Polenčič) +7,52 (4)

4. Nemecko +7,60 (4)

5. Írsko +8,01 (4)

6. Česko +9,16 (4)