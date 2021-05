Hraško chce majstovský titul oslavovať rozumnejšie ako v roku 2013, k dokonalosti Zvolenčanom chýbali len plné tribúny

Premiérový titul pre Mikúša

Žiadna séria nebola jednoduchá

K dokonalosti chýbali diváci

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Zvolena vo štvrtok večer na domácom ľade spečatili to, za čím takmer neohrozene kráčali v ostatných mesiacoch - získali extraligový titul. Zverenci trénera Petra Oremusa vyhrali v tomto ročníku aj základnú časť, do vyraďovacej fázy preto vstupovali ako hlavný ašpirant na trofej. V play-off napokon prehrali iba dva zápasy zo štrnástich."Emócie hovoria za všetko. Som veľmi rád, že sme to zvládli. Celý rok sme ukazovali charakter. Náš titul je plne zaslúžený, stále sme boli jedno z najlepších mužstiev. Preto sme vyhrali základnú časť a máme titul,“ komentoval na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) kapitán zvolenského tímu Radovan Puliš , ktorý pre zranenie prišiel o záver finálovej série a rozhodujúci duel sledoval z lavičky."Bolo to celkom dobré, videl som všetko a bol som rád, že som si to mohol užívať. Viacerí sme nehrali, no mladší a menej skúsení nás zastúpili na sto percent. Mali sme v tíme veľkú silu,“ pokračoval 29-ročný rodák z Hliníka nad Hronom.Skaličan Juraj Mikúš je už deväť rokov vicemajstrom sveta, no premiérového klubového titulu sa dočkal až ako 34-ročný vo Zvolene. "Na jednej strane to je fantázia, na druhej strane sa už prejavuje únava. Bola to strašne dlhá sezóna. Našťastie sme to doma urvali a už nemusíme ísť do Popradu,“ poznamenal na webe HockeySlovakia.sk skúsený útočník, podľa ktorého finále nebolo jednoduché."Všetky zápasy okrem predposledného, v ktorom nám strelili sedem gólov, boli totálne vyrovnané. Tak, ako to skončilo 4:1, tak to mohlo byť aj úplne inak. Dvakrát sme rozhodli v predĺžení. Aj pred sériou som povedal, že nemusíme byť lepší, ale hlavné je, aby sme vyhrali,“ prezradil.Podobný názor mal aj obranca Peter Hraško : "Žiadna séria nebola jednoduchá. Neriešili sme série, išli sme od zápasu k zápasu, od tretiny k tretine. Stretla sa tu výborná partia. Od upratovačky až po posledného hráča sme si od prvého dňa sadli. V novembri a decembri, keď sme mali veľa zranených, nám nikto neveril. Musím vyzdvihnúť mladých chalanov, ktorí nás neskutočne potiahli. Prvýkrát v kariére som zažil, že sme neprehrali viac ako dva razy po sebe. To bol kľúč k úspechu.“Hraško získal titul so Zvolenčanmi aj v sezóne 2012/2013, priznal však, že z majstrovských osláv si nič nepamätal. Teraz si to naplánoval inak. "Teraz si to budem užívať trošku rozumnejšie," poznamenal.Zisk titulu u Zvolenčanov trochu pokazila jedna skutočnosť. "K dokonalosti chýbali diváci na tribúnach. Výsledkom však je majstrovský titul. Bola tu úžasná partia ľudí, ktorá si nesmierne sadla. Všetko vyšlo tak, ako sme si predstavovali. Vo štvrtok sme to v závere doklepli, ustáli a sme veľmi radi, že to takto vyšlo," povedal Andrej Kmeč ako asistent trénera Oremusa.Vo finále play-off síce fanúšikovia na tribúnach boli, šlo však len o niekoľko stoviek osôb. Nebyť pandémie koronavírusu, v hľadiskách by sa ich isto tiesnili tisícky.