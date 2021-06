ME vo futbale 2020 (D-skupina): Angličania zdolali Čechov, triumf im zaručil Sterlingov gól (foto)

ME vo futbale 2020 - utorok:



D-skupina



Česko - Anglicko 0:1 (0:1)



Štadión Wembley (Londýn)

Gól: 12 Sterling







Tabuľka D-skupiny:

1. Anglicko 3 2 1 0 2:0 7

2. Chorvátsko 3 1 1 1 4:3 4

3. Česko 3 1 1 1 3:2 4

4. Škótsko 3 0 1 2 1:5 1







Stredajší program:

E-skupina: Slovensko - Španielsko (Sevilla/Šp., 18.00), Švédsko - Poľsko (Petrohrad/Rus., 18.00)

F-skupina: Nemecko - Maďarsko (Mníchov/Nem., 21.00), Portugalsko - Francúzsko (Budapešť/Maď., 21.00)





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Anglicka zvíťazili v utorkovom súboji na londýnskom štadióne Wembley nad výberom Česka 1:0 a so ziskom siedmich bodov sa stali víťazmi základnej D-skupiny majstrovstiev Európy.Utorkovým triumf im zariadil už v 12. min hlavou Raheem Sterling , ktorý rozhodol o tom, že Angličania sa v osemfinále predstavia v utorok 29. júna doma vo Wembley proti druhému tímu F-skupiny, teda proti Francúzom, Nemcom alebo hráčom Portugalska.Utorkový londýnsky súboj bol zaujímavý najmä v prvom polčase, po zmene strán diváci nevideli ani jednu strelu do priestoru bránok. Jedna síce v závere súboja prišla, ale Jordan Henderson poslal loptu za Tomáša Vaclíka z postavenia mimo hry. Obaja súperi už pred duelom mali istotu postupu ďalej.Utorkové dianie v D-skupine rozhodlo o tom, že futbalisti Fínska ako tretí tím B-skupiny už nemôžu postúpiť do vyraďovacej časti.