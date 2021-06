Messi má za sebou už 147 reprezentačných zápasov. Vyrovnal Mascheranov rekord a Argentína je vo štvrťfinále

Messimu drží palce aj Mascherano

Messi

Messi

Messimu

Gómezov druhý gól v kariére

Messi

Za zmenami v zostave bola únava

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.