ME vo futbale 2024 (A-skupina): Výsledok – piatok 14. jún (video+foto)

Úvodná dvadsaťminútovka

Can spečatil skóre

ME vo futbale 2024 – výsledky (piatok 14. jún 2024)

A-skupina:



ME vo futbale 2024 - program (sobota 15. jún 2024)

A-skupina:

Maďarsko - Švajčiarsko (15.00)

B-skupina:

Španielsko - Chorvátsko (Berlín, 18.00)

Taliansko - Albánsko (Dortmund, 21.00)





15.6.2024 (SITA.sk) - Hladkým triumfom domácich Nemcov nad výberom Škótska 5:1 sa skončil úvodný duel futbalových majstrovstiev Európy. Otváracie stretnutie šampionátu sa uskutočnilo v Mníchove a zverenci trénera Juliana Nagelsmanna boli od úvodu až do záverečného hvizdu dominantní.Hostiteľom vynikajúco vyšla úvodná dvadsaťminútovka, v ktorej prekonali škótskeho brankára Angusa Gunna dvaja mladíci. V 10. minúte sa najprv úspešnou strelou z hranice pokutového územia prezentoval Florian Wirtz a o deväť minút neskôr napol sieť súpera aj Jamal Musiala.V závere prvého polčasu náladu škótskych priaznivcov ešte viac zhoršil stopér Ryan Porteous, ktorý v šestnástke nedovolene atakoval Ilkaya Gündogana a bol vylúčený. Z nariadenej penalty sa nepomýlil Kai Havertz a zvýšil na 3:0.Po zmene strán sa proti oslabeným Škótom hrajúcim v hlbokom defenzívnom bloku presadil už po piatich minútach pobytu na ihrisku striedajúci Niklas Füllkrug. Aj napriek výraznej hernej prevahe už trojnásobný kontinentálny šampión piaty gól nepridal a naopak v 87. minúte sám inkasoval.Vlastný gól pri zakončení Scotta McKennu zaznamenal Antonio Rüdiger. Manuel Neuer si tak neudržal čisté konto, a to aj napriek tomu, že súper do priestoru jeho brány ani raz nezakončil. Posledné slovo mal však ďalší domáci striedajúci hráč, a síce, Emre Can, ktorý spečatil skóre na konečných 5:1. Úvodný duel na turnaji tak priniesol šesť gólov, červenú kartu, pokutový kop i vlastný gól.