Zomrel bývalý anglický futbalista Kevin Campbell, bol prvým černošským kapitánom FC Everton

Skvelý čuch na góly

Prvý černošský kapitán v Evertone

15.6.2024 (SITA.sk) - V anglickej futbalovej Premier League v rokoch 1992 až 2006 hral za londýnsky Arsenal , Nottingham Forest, FC Everton z Liverpoolu aj West Bromwich Albion, krátko pôsobil aj v tureckom Trabzonspore či waleskom Cardiffe City. Niekdajší anglický futbalový útočníkodišiel na večnosť vo veku 54 rokov. Už v úvode júna sa objavili správy o tom, že jeho zdravotný stav nie je dobrý a musel vyhľadať nemocničnú starostlivosť.„Všetci v Arsenale sme zdrvení správou o smrti nášho milovaného bývalého hráča Kevin Cambella vo veku 54 rokov," uviedli Londýnčania na svojom webe a pokračovali: „Odmalička fandil Arsenalu, Kevin do našej mládežníckej akadémie prišiel ako 15-ročný v roku 1985 a veľmi skoro demonštroval skvelý čuch na góly a bol jedným z hviezdnych mladíkov v Anglicku."Kevin Campbell za Arsenal odohral 228 ligových duelov a strelil v nich 59 gólov, v roku 1991 mu pomohol k zisku titulu. Triumfoval s ním aj v FA Cupe, Ligovom pohári aj medzinárodnom Pohári víťazov pohárov.„Zarmútila nás správa o smrti jedného z najpopulárnejších hráčov nášho klubu a milovaného zakončovateľa. Bol skutočným hrdinom u nás v Goodison Parku, mali ho radi fanúšikovia. Bol náš prvý kapitán s tmavou farbou pleti a tiež úžasná osobnosť. Každý, kto ho mal tú česť stretnúť, to tak cíti," uviedol na svojom webe liverpoolsky Everton, v ktorom strávil Cambell necelých šesť sezón. „Kevina sme vždy vrelo privítali, keď k nám prišiel. Bol to úžasný muž, skvelý futbalista a bude chýbať každému, kto ho poznal," doplnil Everton.Do A-tímu anglickej reprezentácie sa nikdy nedostal, za rezervu národného tímu odohral jediný duel. V anglickom profifutbale nebol iný futbalista, ktorý nastrieľal viac gólov a nedostal sa do výberu „Albionu".