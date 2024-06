ME vo futbale 2024 – výsledky (utorok 25. jún 2024)

C-skupina

KOLÍN NAD RÝNOM

Anglicko - Slovinsko 0:0

MNÍCHOV

Dánsko - Srbsko 0:0





D-skupina

BERLÍN

Holandsko - Rakúsko 2:3 (0:1)

Góly: 47. Gakpo, 78. Depay - 6. Malen (vlastný), 59. Schmid, 80. Sabitzer



DORTMUND

Francúzsko - Poľsko 1:1 (0:0)

Góly: 56. Mbappé (z pok. kopu) - 79. Lewandowski (z pok. kopu)









ME vo futbale 2024 – program (streda 26. jún 2024)

C-skupina:

SLOVENSKO - Rumunsko (Frankfurt nad Mohanom, 18.00)

Ukrajina - Belgicko (Stuttgart, 18.00)

D-skupina:

Česko - Turecko (Hamburg, 21.00)

Gruzínsko - Portugalsko (Gelsenkirchen, 21.00)







26.6.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Rakúska sa stali víťazmi D-skupiny, z C-skupiny postúpili do osemfinále Dáni aj Slovinci bez jediného víťazstva. Také je rýchle hodnotenie utorkového diania na futbalových majstrovstvách Európy v Nemecku. Spolu s Rakúšanmi idú do vyraďovacej časti aj Francúzi a Holanďania, pričom Poliaci už skôr vedeli, že v utorok sa pre nich šampionát končí.Poľský tím napokon remizoval s Francúzmi 1:1, keď na oboch stranách z pokutového kopu uspeli ofenzívne hviezdy - za Francúzov otvoril skóre duelu v 56. minúte Kylian Mbappé , za Poliakov v 79. minúte vyrovnal Robert Lewandowski . V druhom utorkovom súboji D-skupiny si Rakúšania prekvapujúco poradili s Holanďanmi. Oranjes síce v stretnutí dvakrát stiahli najtesnejší náskok súpera, no na gól Marcela Sabitzera už nenašli recept.V C-skupine sa v utorok zrodili dve bezgólové remízy medzi Angličanmi a Slovincami aj medzi Dánmi a Srbmi. V tabuľke teda nenastali žiadne posuny a z prvej priečky idú ďalej anglickí futbalisti, z druhej dánsky tím a z tretej slovinská reprezentácia. "Čierny Peter" zostal v rukách srbského družstva, ktoré sa s turnajom lúči po dvoch remízach.Po utorku je známa ďalšia osemfinálová dvojica, v sobotu 29. júna proti sebe v Dortmunde nastúpia domáci Nemci a hráči Dánska.