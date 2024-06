Remíza do osemfinále ME vo futbale posunie Slovensko aj Rumunsko, obaja však údajne pomýšľajú na výhru

Vzájomný duel po 11 rokoch

Zranenie obrancu Hancka

25.6.2024 (SITA.sk) - Futbalové reprezentácie Slovenska a Rumunska v stredu popoludní absolvujú vo Frankfurte nad Mohanom svoje záverečné vystúpenie v skupinovej časti na majstrovstvách Európy v Nemecku . Uvedený duel rozhodne o tom, kto z nich postúpi do osemfinále turnaja.Možné je aj to, že sa z mimoriadne vyrovnanej E-skupiny kvalifikujú ďalej oba výbery. Napríklad remíza vo vzájomnom súboji by oboch súperov posunula do vyraďovačky. Slováci v takom prípade obsadia 3. priečku a ďalší duel absolvujú proti víťazovi B-skupiny Španielom alebo prvému tímu z C-skupiny."Musíme a chceme hrať na víťazstvo. Nemôžeme rozmýšľať nad tým, že nám remíza postačí," uviedol kouč rumunského tímu Edward Iordanescu.Slováci a Rumuni absolvujú vzájomný duel po takmer jedenástich rokoch, zatiaľ naposledy proti sebe nastúpili v prípravnom zápas v Bukurešti ešte auguste 2013 a zrodila sa vtedy remíza 1:1.Zo súčasného slovenského kádra na ME 2024 do duelu zasiahli Peter Pekarík Juraj Kucka . Obaja majú šancu na okrúhly desiaty štart na tomto fóre, ak ich taliansky kouč Francesco Calzona pošle v stredu na hraciu plochu.Súťažný duel proti sebe odohrali oba výbery už pred takmer 25 rokmi, v boji o ME 2000 sa v septembri 1999 zrodila v Bratislava vysoká prehra domácich 1:5. Kapitánom Rumunov bol v tom čase hviezdny Gheorghe Hagi, teraz je vo výbere jeho syn Ianis.Celkovo oba tímy odohrali v ére slovenskej samostatnosti osem vzájomných duelov a ani raz sa Slováci netešili z víťazstva. Zrodili sa v nich štyri nerozhodné výsledky a štyrikrát sa z triumfu radovali rumunskí futbalisti.Kým tréner Iordanescu nemá v súvislosti s kádrom problémy v podobe zranení, kormidelníkovi Slovákov spravilo vrásky na čele poranenie obrancu Dávida Hancka v minulotýždňovom súboji proti Ukrajincom. Jeho zranenie však údajne nie je vážne a je možné, že aj v treťom vystúpení na turnaji nastúpia Slováci v rovnakej základnej zostave.Zaujímavosťou je, že zatiaľ jediným strelcom gólu Slovákov na aktuálnych ME je útočník Ivan Schranz , ktorý skóroval proti Belgičanom (1:0) aj proti Ukrajincom (1:2). Nachádza sa na čele hodnotenia strelcov spolu s ďalším troma futbalistami.