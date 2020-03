ME vo futbale možno odložia o rok, aby sa dohrali klubové súťaže vrátane Ligy majstrov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 - Majstrovstvá Európy vo futbale sa majú presunúť na budúci rok. Vznikol by tak priestor na dokončenie ligových súťaží v jednotlivých krajinách Európy, ako aj európskych klubových súťaží na čele s Ligou majstrov.Momentálne už sú prerušené najvyššie ligové súťaže v Taliansku a Španielsku, čo je súčasť opatrení prijatých v súvislosti s dosiaľ nekontrolovateľným šírením koronavírusu na starom kontinente.Podľa francúzskeho denníka L´Equipe majú tento návrh odsúhlasiť zástupcovia všetkých členských krajín budúci utorok. UEFA zvolala na 17. marca videokonferenciu za účasti 55 členských štátov a tiež predstaviteľov európskych futbalových líg, ako aj lídrov FIFPro.Konečné slovo bude mať výkonný výbor UEFA. Podľa dosiaľ plánovaného rozpisu by sa majstrovstvá Európy mali uskutočniť v dňoch 12.6. - 12.7. 2020 v dvanástich krajinách naprieč Európou, čo vzhľadom na pandémiu koronavírusu vyznieva takmer nereálne.Svetová zdravotnícka organizácia už oficiálne vyhlásila pandémiu koronavírusu. Do dnešného dňa odložili či nariadili odohrať bez divákov desiatky futbalových zápasov aj na európskej úrovni a niektoré popredné európske kluby sa dokonca ocitli v karanténe vrátane Juventusu Turín, Interu Miláno či Realu Madrid.Ak by sa prijal návrh na dodatočné ukončenie tohtoročných klubových súťaži v neskoršom termíne a presun majstrovstiev Európy na budúci rok, za obeť by mu zrejme padli majstrovstvá sveta klubov FIFA. Tie sa majú podľa pôvodného rozpisu konať v dňoch 17.6. - 4. júla 2021.