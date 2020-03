ME vo futbale v roku 2020 nebudú, rozhodlo sa aj o termíne zápasu Slovensko – Írsko

Viaceré indície o preložení šampionátu

Priestor na dokončenie ligových súťaží

Finálové zápasy LM a EL sa posunú o mesiac

Posunú sa aj ďalšie zápasy a turnaje

Prezident SFZ toto rozhodnutie očakával

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Tohtoročné majstrovstvá Európy vo futbale naplánované od 12. júna do 12. júla 2020 sa definitívne odkladajú.Počas utorňajšej videokonferencie, na ktorej sa zúčastnili aj funkcionári 55 členských štátov, európskych futbalových líg a lídri FIFPro, poprední predstavitelia Európskej futbalovej únie (UEFA) rozhodli, že kontinentálny šampionát sa uskutoční o dvanásť mesiacov neskôr - podľa Nórskeho futbalového zväzu od 11. júna do 11. júla 2021.Strešný orgán európskeho futbalu prijal toto opatrenie v súvislosti s dosiaľ nekontrolovateľným šírením koronavírusu na "starom kontinente", oficiálne ho ešte musí potvrdiť v utorok popoludní aj výkonný výbor UEFA.Už nenápadná správa britského Daily Mirror, že UEFA ešte pred začiatkom utorňajšej videokonferencie stornovala rezervácie hotelov v hostiteľských mestách ME 2020, poslúžila ako náznak, že poprední európski futbaloví predstavitelia boli už pred mítingom nastavení na scenár preloženia šampionátu.Členka Rady Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), Talianka Evelina Christillinová, zasa v priebehu soboty potvrdila, že UEFA momentálne aktívne pracuje nad odložením ME 2020.Ďalšou indíciou bola taktiež počas uplynulého víkendu informácia webu theathletic.co.uk, podľa ktorej UEFA upovedomila dodávateľov, aby sa nepripravovali na ME 2020 v letnom termíne.Posunutie termínu ME poskytne priestor na dokončenie ligových súťaží v jednotlivých európskych krajinách - tie by mali dohrať do 30. júna.Ako uvádza oficiálny web Poľského futbalového zväzu (PZPN), na dohrávané zápasy sa nebude vzťahovať exkluzivita hracích časov. Znamená to, že národné súťaže sa tak budú môcť hrať aj uprostred týždňa a duely európskych súťaží aj cez víkend.Termíny predkôl budúcej európskej pohárovej sezóny 2020/2021 určia v závislosti od toho, kedy sa podarí dokončiť aktuálnu sezónu v jednotlivých európskych krajinách.Čo sa týka aktuálnej edície európskych pohárových súťaží, Ligy majstrov a Európskej ligy, poľský web Sportowe Fakty referuje, že termíny konania finálových zápasov posunuli o mesiac neskôr. Rozhodujúci duel EL by sa mal uskutočniť 24. júna, finále LM o tri dni neskôr. Dejiská týchto duelov, Istanbul a Gdansk, by mali zostať nezmenené."Rozhodnutia UEFA predpokladajú optimistické varianty. Toto je všeobecný náčrt možných scenárov, ale nasledujúce týždne ukážu, či bude možná realizácia týchto záložných plánov," povedal prezident PZPN a člen výkonného výboru UEFA Zbigniew Boniek.Všetky medzištátne prípravné stretnutia a barážové zápasy o postup na ME, ktoré sa mali uskutočniť v marcovom asociačnom termíne, sa budú konať v júni tohto roka. Nový termín konania budú mať aj kvalifikačné zápasy o postup na MS 2022 v Katare naplánované na jún budúceho roka, zatiaľ ho však neoznámili.Finálový turnaj európskej Ligy národov 2020/2021, ženské ME 2021 a aj ME hráčov do 21 rokov, ktoré sa mali konať počas budúcoročného leta, taktiež presunú. Oficiálna stránka PZPN tiež dodáva, že všetky kluby budú povinné uvoľniť hráčov pre potreby reprezentačných tímov v novourčených termínoch.Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik priznal, že vzhľadom na situáciu v celej Európe toto rozhodnutie očakával."Je to logické rozhodnutie, žiadne iné neprichádzalo do úvahy. Pre nás je najdôležitejšie to, že bol zrušený marcový termín barážových zápasov a je odložený na neskorší termín, ktorý odkomunikujeme hneď, ako ho budeme vedieť. Ja som veľmi rád, že zvíťazil zdravý rozum. Zdravie je prvoradé a od toho sa odvíja všetko. Som veľmi rád, že si to uvedomujú aj čelní predstavitelia UEFA. Toto bola základná premisa mítingu, ktorý sme absolvovali. Euro je odložené na budúci rok. Všetky ostatné súťaže reprezentácií, ME žien, ME do 21 rokov, turnaje mládežníckych reprezentácií, sú odložené a budú odkomunikované neskôr v rámci pracovných skupín, ktoré vytvorí UEFA," povedal Kováčik na webe SFZ a dodal, že druhá edícia európskej Ligy národov 2020/2021 nebola predmetom diskusie utorňajšieho mítingu.Zároveň podotkol, že UEFA pracuje s viacerými scenármi pre jej klubové súťaže - Ligu majstrov a Európsku ligu.