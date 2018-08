ME vo veslovaní: Režnák a Zelinka zabojujú v dvojskife ľahkých váh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program Slovákov na ME vo veslovaní:



štvrtok 2. augusta: dvojskif ľahkých váh - rozjazdy (Režnák, Zelinka)

piatok 3. augusta: dvojskif ľahkých váh - repasáž

sobota 4. augusta: dvojskif ľahkých váh - semifinále

nedeľa 5. augusta: dvojskif ľahkých váh - finále A/B/C

Glasgow 1. augusta (TASR) - Slovensko vyslalo na premiérové podujatie "Európske šampionáty Glasgow/Berlín 2018" len dvoch veslárov. Marek Režnák a Peter Zelinka sa predstavia v dvojskife ľahkých váh.Ako informuje oficiálna stránka Slovenského veslárskeho zväzu, dvojica reprezentantov je už v dejisku v škótskom Glasgowe. Prvý štart v Strathclyde Country Parku ich čaká vo štvrtok, keď nastúpia do rozjazdy vylosovanej spomedzi 17 prihlásených lodí a pokúsia sa prebojovať do sobotňajšieho semifinále.Na šampionáte tentokrát nebude štartovať štvornásobný medailista z európskych šampionátov (1-2-1) a dvojnásobný z majstrovstiev sveta Lukáš Babač, ktorý vynechal v prebiehajúcej sezóne veľké podujatia.Veslársky šampionát odštartuje 2. augusta a potrvá do nedele 5. augusta. O 18 medailových kolekcií zabojuje dokopy takmer 500 pretekárov z 32 krajín.