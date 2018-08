Trávnik na štadióne Trnavy napadla choroba. Proti Legii ho prifarbili

Na ilustračnej snímke vpravo hráč Spartaka Erik Grendel a hráč Legie Iňaki Astiz v odvete 2. predkola futbalovej Ligy majstrov FC Spartak Trnava - Legia Varšava v Trnave 31. júla 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 1. augusta (TASR) - Hraciu plochu na futbalovom štadióne v Trnave napadla choroba a to bol dôvod, prečo ju na utorňajší odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov proti Legii Varšava prifarbili.Trávnik na Štadióne Antona Malatinského napadla choroba, po ktorej strácal zelenú farbu a pôsobil ako vyschýňajúci. Týkalo sa to takmer polovice hracej plochy.informoval portál trnavskyhlas.sk na druhý deň po postupe Spartaka do 3. predkola LM.uviedol pre trnavskyhlas.sk. športovo-technický riaditeľ City Areny Branislav Kriška.doplnil Kriška.