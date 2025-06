ME21: Španielsko po obrate zdolalo Rumunsko v slovenskej A-skupine

Futbalisti Španielska zvíťazili na majstrovstvách Európy do 21 rokov v „slovenskej“ A-skupine nad Rumunskom 2:1. Premožitelia slovenského výberu pri tom prehrával do 85. minúty, ale za necelých 180 sekúnd dokázali zaznamenať dva presné zásahy a zaknihovať do tabuľky druhý trojbodový úspech.



Španieli sa tak v neúplnej tabuľke A-skupiny usadili na prvom mieste. Skupinovú fázu zakončia v utorok 17. júna o 21.00 h súbojom s Talianskom. Rumuni si v rovnaký deň a čas zmerajú sily so Slovenskom.



Rumuni mali vynikajúci vstup do stretnutia, strelecký účet otvoril už v štvrtej minúte z prvej väčšej šance Munteanu. Španieli po inkasovanom góle pridali do aktivity, mali územnú prevahu a šance, ale obrana súpera bola dlhé minúty pevná. Možnosť vyrovnať skóre prišla v 26. minúte, ale Joseph zahodil pokutový kop. Španieli pokračovali v druhej 45-minútovke v útočnej aktivite, ale s nepriaznivým stavom nedokázali dlho nič urobiť. Rumunsku sa naskytli možnosti zasadiť rozhodujúci úder, no jeho šance si nenašli cestu do brány. Trest prišiel tesne pred koncom, najskôr inkasoval v 84. minúte červenú kartu Blanuta a v priebehu približne troch minút otočili Španieli po zásahoch Jauregizara a Fernandeza.



ME do 21 rokov

A-skupina



Bratislava



Španielsko - Rumunsko 2:1 (0:1)



Góly: 85. Jauregizar, 88. Fernandez - 4. Munteanu. Rozhodovali: van der Eijk – Bluemink, De Groot (všetci Hol.), ŽK: Joseph - Perianu, ČK: 84. Blanuta (Rumunsko), 10.205 divákov.



Španielsko: Iturbe – Pubill (46. Moro), Tarrega, Mosquera, Bueno – Guerra, Turrientes (65. Rodriguez) – Sanchez, Torre (46. Fernandez), Lopez (65. Jauregizar) – Joseph (74. Moleiro).



Rumunsko: Sava – Strata, M. Ilie, Akdag (76. Ignat), Borza – Perianu, Vulturar (65. Corbu), Grameni – R. Ilie, Munteanu (76. Blanuta), Popescu (69. Stoica).

hlasy po zápase /zdroj: uefa.com/:



Javi Guerra, hráč Španielska: „Ťažký zápas. Keď dokážete v takomto stretnutí vyhrať na úplnom konci, tak to môže tím veľmi nakopnúť, takže sme veľmi šťastní. Nepremieňali sme šance, ale pokračovali sme, čo je najdôležitejšie. Teraz bude najdôležitejšie pokúsiť sa vyhrať skupinu, čo by dalo celému družstvo veľa sebavedomia. Pred zápasom s Talianskom sa cítime dobre, takže dúfam, že dokážeme uspieť.“



Razvan Sava, brankár Rumunska: „Ťažký záver stretnutia, je náročné to prijať. Som hrdý, ale zároveň sklamaný, no musíme zdvihnúť hlavu. Urobili sme všetko, aby sme uspeli, ale nevyšlo to. Chceme na tomto turnaji aspoň raz vyhrať. Ďakujem fanúšikom Rumunska, cítili sme, ako keby ich bol plný štadión. Proti Slovensku chceme kvôli ním uspieť.“