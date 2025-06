Karlos Vémola zdolal v piatich kolách v súboji legiend Attilu Végha na body a získal Infinity Belt

Slovenský bojovník Attila Végh prehral v očakávanom pražskom súboji legiend MMA s českým rivalom Karlosom Vémolom na body. Vémola tak upravil vzájomnú bilanciu na 2:1 vo svoj prospech a získal tzv. Infinity Belt. Zápas bol hlavným ťahákom turnaja Oktagon 72 na futbalovom štadióne Slavie v Edene.





"Gratulujem Karlosovi za tento zápas aj celú kariéru. Dúfal som, že bude remíza a budeme mať motiváciu si dať zápas storočia aj budúci rok. Výhru si zaslúži, vybojoval si ju. Vidíte, že v klietke si môžeme rozbiť hlavu do krvi, ale inak sa rešpektujeme," povedal Végh podľa portálu idnes.cz po päťkolovom zápase pred približne 27-tisíc divákmi. Vémola svojho slovenského súpera pochválil, pre oboch to bola pravdepodobne definitívna rozlúčka: „Vďaka Attilovi za to, k čomu ma dokopal a vďaka vám fanúšikom, že som to vydržal tých päť kôl. Sme víťazi, došli sme až do konca. Ďakujem, že ste s nami vydržali tak dlho.“Prvýkrát sa stretli v novembri 2019, keď Végh v O2 aréne knokautoval Vémolu hneď v 1. kole. Odveta po takmer piatich rokoch patrila vlani v Edene Vémolovi po dvoch kolách. Tentoraz muselo rozhodnúť až päť kôl, pretože prvé dve bral Vémola, ďalšie dve Végh. V piatom mal český bojovník navrch a vyhral po verdikte rozhodcov na body 49:46, 48:47 a 48:47.