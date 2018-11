Meager:Čína aj Európa si od Hodvábnej cesty sľubujú vstup na nové trhy

Na snímke Dana Meager. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Projekt novej Hodvábnej cesty by sa priamo dotýkal 65 krajín, v ktorých žije potenciálny trh 4,4 miliardy ľudí. Na štvrtkovom kongrese Slovlog, ktorý je venovaný najnovším trendom v logistickej praxi, to zdôraznila štátna tajomníčka ministerstva financií Dana Meager (nominantka SNS). Súčasne je aj splnomocnenkyňou vlády SR pre vyjednávanie o Ekonomickom páse Hodvábnej a Námornej cesty 21. storočia.opísala Meager.Celkové predpokladané náklady, ktoré majú vzniknúť v rámci investície do infraštruktúry, logistických centier či priemyselných parkov a podobne, dosahujú podľa jej slov hodnotu približne dvoch miliárd eur.vyčíslila Meager.Aktivity na podporu rozvoja globálnej ekonomiky a celkovej prosperity, ktoré by mal projekt stimulovať, predstavujú podľa nej príležitosť pre všetkých zúčastnených, aj pre dodávateľov z Európy. V počiatočnej fáze sa bude podľa nej klásť hlavný dôraz na dopravnú infraštruktúru.Zdôraznila zároveň výhodnú polohu Slovenska v srdci Európy.uviedla Meager. Spája nielen východ a západ, ale aj juh a sever. Pripomenula možnosti železnice, rieku Dunaj a tiež to, že Slovensko je členom Európskej únie a aj eurozóny a ide o ekonomicky stabilnú krajinu.