Šoféri by mali dodržiavať pitný režim. Zlepšuje sústredenosť za volantom

Nedostatok tekutín spomaľuje reakcie

Čo by sme mali piť?

Horčík pomáha predísť únave

Áut neustále pribúda a cesty sú preplnené. Za volantom sa preto sústreďujeme na veľa podnetov a pitný režim často ignorujeme, až kým nezačneme cítiť smäd. Dehydratácia je zradná v tom, že o nej nemusíme ani vedieť. Pocit smädu totiž prichádza až vtedy, keď hladina tekutín v tele klesne na nízke hodnoty. Je preto dobré všímať si aj iné sprievodné znaky – pocit únavy, zhoršenú koncentráciu či bolesť hlavy.Medzi najčastejšie chyby za volantom spôsobené dehydratáciou patria najmä spomalené reakcie. Štúdia britského European Hydration Institute dokázala, že ľudia, ktorí pijú dostatok tekutín, reagujú na rôzne situácie až o 14 % rýchlejšie. Zlý pitný režim môže dokonca spôsobiť zhoršené vnímanie priestoru vedúce napríklad k neschopnosti udržať auto v správnom pruhu.Koľko by sme mali denne vypiť závisí najmä od telesnej hmotnosti. "Optimálna hydratácia pre dospelého človeka predstavuje 0,4 dl na 10 kilogramov, ak nie sme vystavení zvýšenej fyzickej námahe. Napríklad priemerná žena vážiaca 60 kilogramov by teda mala denne vypiť minimálne 2,4 litra tekutín, muž s 90 kilogramami až 3,6 litra," hovorí Veronika Hanáková, výživová špecialistka zo Sveta zdravia.Veľmi dôležité je aj to, čo pijeme. "Ideálna je neperlivá, prípadne jemne perlivá minerálna voda, pretože okrem hydratácie dáva telu aj potrebné minerály," vysvetľuje výživová špecialistka.Minerálna voda by však nemala obsahovať príliš veľa sodíka. Ten zvyšuje riziko vzniku vysokého krvného tlaku a kardiovaskulárnych chorôb. Iné je to s horčíkom. V pitnom režime šoféra by určite nemal chýbať. "Práve horčík je totiž najdôležitejší prvok na zvýšenie hydratácie a koncentrácie," ozrejmuje Veronika Hanáková.Horčík sa tiež podieľa na viac ako 300 rozličných enzymatických reakciách a na uvoľňovaní energie z potravy. "To prispieva k správnej funkcii svalov a nervov. Nedostatok horčíka sa prejavuje podráždenosťou, výbušnosťou, napätím, stresom, depresiami, kŕčmi či únavou, čo môže pri šoférovaní viesť k nesústredenosti a zhoršenému vnímaniu," hovorí Veronika Hanáková.Výborným zdrojom horčíka je napríklad minerálna voda Magnesia GO s prírodným horčíkom a nízkym obsahom sodíka. Okrem toho, že jej prírodný horčík pomáha sústredenosti za volantom, je tiež stredne mineralizovaná, a teda vhodná na každodenné pitie. Jedna 750 ml fľaša Magnesie GO obsahuje 127,5 miligramov horčíka, čo predstavuje 1/3 odporúčanej dennej dávky. Navyše, fľaška je vďaka svojmu ergonomickému tvaru, veľkosti a praktickému uzáveru ideálna do auta, pri šoférovaní sa dobre drží v jednej ruke.