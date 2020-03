Mečiar prebral v roku 1998 časť právomocí prezidenta a vyhlásil kontroverzné amnestie

Únos Michala Kováča ml.

Priama voľba prezidenta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2020 - Slovenská vláda pred 22 rokmi 3. marca 1998 poverila vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara (HZDS) výkonom niektorých právomocí prezidenta Slovenskej republiky (SR).Deň predtým, 2. marca sa skončilo prvému slovenskému prezidentovi Michalovi Kováčovi jeho päťročné funkčné obdobie a Národná rada Slovenskej republiky (NR SR), v ktorej kompetencii vtedy voľba hlavy štátu bola, opakovane nedokázala zvoliť nového prezidenta.Podľa platnej Ústavy SR v prípade, že nie je zvolený prezident, prechádzajú niektoré jeho kompetencie na vládu a predsedu NR SR. Vládny kabinet potom môže vykonávaním týchto prezidentských právomocí poveriť premiéra.Medzi právomoci, ktoré prechádzali na vládu, patrilo napríklad zastupovanie SR, ratifikovanie medzinárodných zmlúv, prijímanie a poverovanie vyslancov, udeľovanie amnestií, zmierňovanie a odpúšťanie trestov, zahládzanie trestov či vyhlasovanie referenda.Ako zastupujúci prezident Vladimír Mečiar hneď prvý deň vyhlásil kontroverzné amnestie na trestné činy súvisiace so zavlečením Michala Kováča ml. do cudziny, na ktorom sa mali podieľať aj príslušníci Slovenskej informačnej služby (SIS) a zo zmarenia referenda z roku 1997.V neplatnom referende sa okrem otázok o vstupe Slovenska do NATO mali občania vyjadriť aj k otázke o priamej voľbe prezidenta. Tieto Mečiarove amnestie napokon slovenský parlament po 19 rokoch 5. apríla 2017 zrušil.Po septembrových parlamentných voľbách v roku 1998 sa už napriek opätovnému víťazstvu Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) Vladimírovi Mečiarovi nepodarilo zostaviť vládu. Nová vládna koalícia na čele s predsedom Slovenskej demokratickej koalície (SDK) Mikulášom Dzurindom získala ústavnú väčšinu aj v Národnej rade SR. Hoci mohla zvoliť nového prezidenta aj v parlamente, rozhodla sa pre priamu voľbu prezidenta.Novelu ústavy, ktorá priamu voľbu prezidenta umožnila, parlament schválil v januári 1999 a vtedajší predseda NR SR Jozef Migaš (SDĽ) vyhlásil prvé priame prezidentské voľby na 15. mája a ich druhé kolo na 29. mája 1999.V rozhodujúcom druhom kole prezidentských volieb uspel bývalý košický primátor a jeden zo zakladateľov strany Strana občianskeho porozumenia (SOP) Rudolf Schuster, keď s podporou 57,18 percenta platných hlasov porazil Vladimíra Mečiara, ktorý získal 42,81 percenta hlasov.Slovensko sa oficiálne nového prezidenta dočkalo po 470 dňoch. Rudolf Schuster sa funkcie hlavy štátu ujal 15. júna 1999 počas svojej inaugurácie v NR SR. Informácie pochádzajú z www.wikipedia.org, a archívu agentúry SITA