Pracovné lampy do drsných podmienok

3.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pri mnohých remeselných prácach sa nezaobídete bez poriadneho osvetlenia ani počas dňa, napríklad keď potrebujete vyhladiť omietku, pozrieť sa pod kapotu auta alebo narezať drevo v stodole. Nový rad pracovných reflektorov Mureva a svietidiel Thorsman od Schneider Electric postavených na LED technológii je vhodný nielen pre profesionálov, ale aj domácich majstrov.Vďaka najmodernejšej LED platforme majú oba rady svietidiel vysokú energetickú účinnosť, ktorá dosahuje až sto lumenov na jeden watt. Výsledkom je jasné osvetlenie pracovného priestoru, ktoré sa svojimi charakteristikami podobá prirodzenému dennému svetlu. Na výber sú dva varianty farebnej teploty, a to 4 000 a 6 500 kelvinov. Prvý variant imituje teplé biele svetlo, druhý jasné poludňajšie svetlo, ktoré je vhodné napríklad pri maľovaní, keďže zabezpečuje verné podanie farieb. LED diódy sú usporiadané v matici a prekryté difúzorom, vďaka čomu poskytujú rovnomerný rozptyl svetla a zároveň znižujú možnosť oslnenia.LED reflektory Mureva i pracovné lampy Thorsman sa vyznačujú robustnou konštrukciou. Môžu sa používať v horizontálnej i vertikálnej polohe, ako aj hore nohami. Zásluhou vysokého stupňa IP krytia (IP65) sa dajú používať aj v mimoriadne náročných podmienkach, vo vnútri aj vonku, za akéhokoľvek počasia, pri teplotách od mínus 30 do plus 45 stupňov Celzia. Neublíži im prašné, vlhké ani znečistené prostredie, keď vzduchom lieta malta alebo odfrkáva farba z valčeka.V dôsledku nízkej spotreby energie, resp. príkonu sa LED diódy nezahrievajú, čo znižuje riziko požiaru. Svietidlá majú životnosť až 50-tisíc hodín, čo zodpovedá približne 25 rokom prevádzky pri osemhodinovom pracovnom dni. Produkty Mureva a Thorsman sa hodia najmä stavbárom, maliarom, inštalatérom, elektrikárom, ale aj iným remeselníkom. Výrobca ponúka na niektoré typy až päťročnú záruku.Mureva je ucelený rad ultratenkých LED reflektorov pre profesionálne nasadenie. Sú navrhnuté vo viacerých veľkostiach a výkonových triedach od 20 do 300 wattov, takže nachádzajú široké uplatnenie pri rôznych aplikáciách a ponúkajú vysokú funkcionalitu. Všetky typy reflektorov sa vyrábajú v rovnakom dizajne – majú tenký plochý tvar. Patentovaná, špeciálne zošikmená konzola na spodnej časti reflektora umožňuje veľmi jednoduchú inštaláciu. Pri montáži je možné celý reflektor odklopiť a konzolu priamo zaskrutkovať do steny.Reflektory Mureva sa dodávajú v rozsahu svetelného toku od 2 000 do 30 000 lumenov. Pre lepšiu predstavu, 1 400 lumenov je ekvivalent klasickej 100-wattovej žiarovky. V ponuke je aj variant s integrovaným detektorom pohybu, ktorý využijete napríklad ako osvetlenie pred vchodom alebo garážou.Kompaktné pracovné LED svietidlá Thorsman dopĺňajú sortiment reflektorov Mureva. Ponúkajú jednoduché a cenovo výhodné riešenie pri krátkodobých činnostiach, resp. ako dočasné osvetlenie. Využijete ich na stavbách, v dielňach, pri kempovaní, grilovaní alebo na párty v prírode. Majú unikátny ergonomický dizajn, ktorý zjednodušuje používanie, prenášanie a prevážanie. Možno ich položiť na zem alebo zavesiť. Rám môže slúžiť buď ako konzola, alebo ako držiak trojmetrového gumového kábla. Svetlo sa dá z držiaka vyklopiť, pričom uhol vyžarovania dosahuje až 110 stupňov. V skladovacej polohe zaberá len minimum priestoru.To, že ide naozaj o jedinečný produkt, ocenili aj organizátori prestížnej dizajnérskej súťaže iF Design v Hannoveri, kde kompaktné pracovné svetlo Thorsman vyhralo zlatú medailu Golden Design Award 2020 v kategórii nástrojov. Porota k tomuto osvetleniu uviedla: "Schneider Electric vyrobil veľmi pôsobivý, ale pritom geniálne jednoduchý produkt. Jeho rám je tvorený z bežnej plastovej polenej rúrky, ktorá má nízku hmotnosť, ale je dostatočne robustná, aby ochránila kábel aj LED lampu. Celkovo vynikajúce riešenie!"Ceny LED reflektorov Mureva sa pohybujú od 17 do 300 eur.Ocenené kompaktné pracovné svetlá Thorsman kúpite od 30 eur.Informačný servis