Médiá a opozícia sú naďalej obviňované z atentátu na premiéra, SaS navrhuje zriadenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie (video)

Celospoločenský zmier

Rôzne interpretácie atentátu

Vyzýva opozíciu aj koalíciu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Scenár ako v Maďarsku

28.5.2024 (SITA.sk) - Nenávisť neutícha a médiá sú spolu s opozíciou zo strany koalície aj naďalej obviňované z atentátu na premiéra Roberta Fica Smer-SD ). Podľa strany Sloboda a solidarita (SaS) sa tak deje aj napriek tomu, že atentát opakovane odsúdili a podporili koaličné uznesenie národnej rady.Rozličné politické názory podľa strany nemôžu viesť k násiliu, a preto ponúkla tri konkrétne predpoklady nevyhnutné pre dosiahnutie celospoločenského zmieru. Predseda SaS Branislav Gröhling priblížil, že prvým predpokladom je zastavenie vulgárnych a osobných útokov na médiá, novinárov a politických oponentov.Druhým predpokladom je záruka slobody slova a slobodných médií a tretím je zriadenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra, v ktorej by mala zastúpenie koalícia aj opozícia.Poslanec Juraj Krúpa (SaS) spresnil, že existujú rôzne interpretácie atentátu. Zámerom komisie má byť aj predchádzanie a vyšetrovanie dezinformácií alebo dezinterpretácií a tiež dozerať na to, aby nedošlo k ďalším pochybeniam.Vytvorenie komisie je podľa Krúpu jediná správna cesta, ako sa vyhnúť dezinformáciám v súvislosti s atentátom, pričom verí, že koalícia nebude mať s jej vytvorením problém. Vládne útoky na médiá podľa Gröhlinga nepoľavili a, naopak, ešte viac sa zintenzívnili.„Sme svedkami neakceptovateľného tlaku na slobodné médiá a slobodu slova," vyhlásil predseda SaS, podľa ktorého sú nezávislé médiá základným prvkom demokracie.SaS preto vyzvala opozíciu aj koalíciu, aby o navrhnutých bodoch diskutovali a prispeli k ukončeniu nenávisti a rozdeľovaniu slovenskej spoločnosti, pretože sloboda sa podľa SaS momentálne ukazuje ako najdôležitejšia a najohrozenejšia hodnota.„Sme svedkami situácie, keď vláda zneužíva svoju moc a snaží sa ovládnuť verejnoprávne médiá, bojkotuje seriózne kritické nezávislé médiá, a tým pádom chce manipulovať a ovplyvňovať kritický charakter spravodajských relácií," uviedol tímlíder SaS pre kultúru René Parák a pokračoval, že spoločnosť je svedkom aj toho, že akcionári a iné súkromné strany, ktoré vlastnia médiá chcú získať výhody takým spôsobom, že ich aktivity presahujú rovnováhu medzi podnikaním a slobodou prejavu médií.Ako pripomenul, uplynulé trendy v médiách a hybridná vojna s Ruskom podnietili krajiny, aby zvážili prijatie zákonov pre reguláciu poskytovania mediálneho obsahu.„Prijať treba aj opatrenia na to, aby majitelia, akcionári a poskytovatelia mediálnych služieb zaručili redakčnú nezávislosť,“ dodal Parák a tým, že je nevyhnutné, aby existovali záruky na uplatňovanie redakčnej slobody v celej únii, aby ľudia dostávali pravdivé, overené, odborné a kvalitné informácie.Parák upozornil, že ak tomu tak nebude, Slovensku hrozí rovnaký scenár ako v Maďarsku, kde sú kritické hlasy umlčané.