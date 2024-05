Ministerstvá môžu zablokovať informácie, koľko platia kamarátom a podržtaškám, kritizuje Remišová návrh zákona

Komplikovaný prístup k informáciám

Blokácia politikov i aktivistov

Arogantný odkaz

Zákon proti pár médiám

28.5.2024 (SITA.sk) - Vláda berie občanom ústavné právo na informácie o tom, ako šafári s ich peniazmi. Vyhlásila to opozičná poslankyňa Veronika Remišová Za ľudí) v súvislosti so zámerom koaličnej SNS spoplatniť prakticky akúkoľvek žiadosť o informácie.Výsledkom podľa Remišovej bude, že väčšina občanov sa radšej nič pýtať nebude. Návrh zákona navyše podľa poslankyne vôbec neurčuje hranice poplatku, ani nehovorí o tom, aká je primeraná výška poplatku za žiadosť o informácie.„Takto ministerstvá môžu zablokovať zverejnenie akejkoľvek informácie, napríklad, koľko peňazí platia ministri svojim kamarátom, straníkom, podržtaškám, ale aj obdobám pani Troškovej, ktorá bola kedysi platená z daní ľudí na Úrade vlády,“ uviedla Remišová.Takisto upozornila, že sa výrazne skomplikuje prístup k informáciám, vďaka ktorým sa v minulosti podarilo zachrániť pre krajinu stámilióny eur.„Ako to bolo napríklad pri kauze Plavčanových eurofondov, ale aj mnohých zlodejinách, ktorým sa práve vďaka infozákonu a medializácii podarilo zabrániť," skonštatovala Remišová.Podľa opozičnej poslankyne zákon zablokuje aj komunálnych politikov, aktivistov a ľudí, ktorí strážia hospodárenie na všetkých úrovniach štátu.„Kto z nich si bude môcť dovoliť platiť desiatky eur za to, že mu nejaký úradník dá informáciu, na ktorú má podľa ústavy právo? Článok 26 ústavy hovorí jasne – "Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené". Pokladáme za protiústavné, ak si chce štátny aparát pýtať peniaze za niečo, čo občanovi zaručuje ústava," vyhlásila Remišová.Podľa nej nie je prekvapujúce, že tento zákon predkladá do parlamentu šéf SNS Andrej Danko a poslanec Rudolf Huliak s ďalšími poslancami za SNS, pretože sa im zrejme ťažko vysvetľuje, prečo ich minister Tomáš Taraba platí osemtisíc eur mesačne svojej kamarátke v jeho kancelárii.„Andrej Danko nevie vysvetliť predražené prenájmy ministra Keketiho , a to ešte nevieme, čo všetko sa chystajú vydrancovať. Po semafore, plochej Zemi, ministerstve nekultúry a Kuffovskom papalášizme tu teda máme ďalší arogantný odkaz občanom: My budeme drancovať a vy nemáte právo sa nás na nič pýtať!" zdôraznila Remišová.Poslankyňa poukázala aj na zmeny, ktoré chystá vláda v oblasti regulácie médií. „V parlamente je návrh zákona, ktorý opäť predkladajú koaliční fušeri Rudolf Huliak a Andrej Danko. Zákon zavádza povinnosť uverejniť v médiách opravu vždy, keď si politici zmyslia, že o nich niekto nepekne píše. Kto sa vzoprie, ten bude čeliť žalobe a pokutám. Je absurdné, že ak si napríklad pán Danko zmyslí, že do semaforu nenarazil a neušiel, hoci celé Slovensko vie opak, môže bez hanby žiadať opravu, ktorú, ak médium pri zmysloch nezverejní, čelí súdu," povedala Remišová.Ako ďalej uviedla, médiá po novom budú musieť opravy uverejniť presne tak, ako si to koaliční politici nadiktujú. Seriózne médiá však podľa poslankyne väčšinou opravy vždy uverejňovali, no médiá, ktoré idú po ruke tejto vládnej koalícii, opravy neuverejňovali nikdy.„Tento zákon je namierený len proti pár médiám, ktoré nejdú vládnej moci po ruke. Urobíme všetko preto, aby tieto obludnosti neprešli, ak bude treba obrátime sa aj na Ústavný súd SR a spustíme petíciu proti tomu, že ľuďom chcú ukradnúť právo na informácie," dodala Remišová.