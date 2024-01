Médiá po úmrtí Beckenbauera: Nik nebol taký ako on

The Telegraph: "Priekopník na poste stredného obrancu a futbalový mysliteľ. Jeho smrťou stratil futbal posledného zástupcu generácie hráčov, ktorí sa stali svetovými televíznymi superhviezdami."





"Franz Beckenbauer bol dokonalý futbalista a víťazný tréner. Mal jednu z najlepších a najvýraznejších prezývok všetkých čias. Podobne ako jeho súčasníkovi Eddymu „The Cannibal“ Merckxovi v cyklistike, jeho prezývka „Kaiser“ mu perfektne sedela.""Imperátor Franz Beckenbauer bol nemecký futbalový stroj.""Väčšina ľudí, ktorí ho dobre poznali, si ho bude pamätať. Najmä jeho excelentnosť na ihrisku, jeho vynikajúcu futbalovú inteligenciu, eleganciu s akou sa pohyboval, radosť z jeho spoločnosti a neoceniteľné znalosti, ktoré sme nazbierali z rozhovorov s ním.""Bol to futbalista, ktorý s ľahkosťou kopal do lopty a vyzeral takmer provokatívne elegantne. V jeho časoch nechali Bayern a Nemecko všetkých za sebou. Neskôr slávil triumfy ako tréner. Bol majster sveta nielen na ihrisku, ale aj vonku v obleku ako Zagallo a Francúz Deschamps."Nikto nebol taký ako on, ani predtým, ani potom. Postava večného cisára je neporovnateľná.""Cisár. Cezhraničný idol niekoľkých generácií a futbalista, ktorého každý chcel napodobňovať.""Franz Beckenbauer bude navždy patriť do kategórie nesmrteľných športových osobností.""Rozlúčka s Franzom Beckenbauerom, jedným z mála hráčov z minulosti, ktorý by si v dnešnom futbale zastal miesto.""Bolo to pravdepodobne najlepšie libero v histórii futbalu, hoci svoju kariéru začal ako stredopoliar.""Šok pre priateľov, známych a fanúšikov."