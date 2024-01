Varga je po tretej etape Rely Dakar na čele priebežného poradia, na pozíciu lídra sa snaží nemyslieť

Obmedzený čas na servis

Do cieľa je ďaleko

9.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský reprezentant Juraj Varga sa počas pondelňajšej 3. etapy na prestížnej Rely Dakar v Saudskej Arábii vyšvihol na lídersky post v kategórii štvorkoliek.V rámci etapy sa síce umiestnil na 3. pozícii, no stačilo mu to na to, aby sa prebojoval na čelo priebežného poradia. Doterajší líder Brazílčan Marcelo Madeiros totiž výraznejšie zaostal, keď na Slováka stratil takmer 22 minút.„Etapa bola, samozrejme, opäť ťažká. Ja som sa snažil trochu krotiť, aby som nenarobil veľa škody na štvorkolke. Máme totiž obmedzený servis iba na dve hodiny a potom sa opäť delíme, servis ide na jednu stranu a my do bivaku vzdialeného stoosemdesiat kilometrov od servisu,“ povedal Varga podľa oficiálneho webu Slovenskej motoristickej federácie Varga v priebežnom hodnotení vedie pred Argentínčanom Manuelom Andújarom o 81 sekúnd, no na pozíciu lídra sa snaží nemyslieť. Verí však, si ju udrží čo najdlhšie.„Dúfam, že to takto pôjde aj ďalej. Do cieľa je ale ešte veľmi ďaleko, sme stále ešte len v prvej štvrtine súťaže," dodal Varga.Utorňajšia etapa sa bude od predchádzajúcich trochu odlišovať. Bude pokračovaním v pondelok odštartovanej maratónskej etapy, pričom po prvý raz na tohtoročnom Dakare budú musieť súťažiaci absolvovať viac prejazdových kilometrov ako meraných.Trať bude smerovať z Al-Salamiye do datlovej oázy Al-Hofuf, pričom pretekári budú musieť od jej štartu až do cieľa absolvovať celkovo 631 kilometrov, z ktorých bude 299 meraných.