 24hod.sk    Zo zahraničia

13. septembra 2025

Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine


ruské straty vojna na Ukrajine

Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili mená 130 150 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V porovnaní s predchádzajúcou správou zo začiatku septembra ...



Zdieľať
russia_putin_17069 676x461 13.9.2025 (SITA.sk) - Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili mená 130 150 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V porovnaní s predchádzajúcou správou zo začiatku septembra pribudli na zoznam mŕtvych mená 4 469 ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.


Žurnalisti upozorňujú, že skutočné čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov.

Potvrdený počet mŕtvych podľa médií zahŕňa 36 568 dobrovoľníkov, 18 261 naverbovaných väzňov, 14 797 mobilizovaných vojakov a 5 567 dôstojníkov.


Zdroj: SITA.sk - Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine

ruské straty vojna na Ukrajine
