|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 13.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ctibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. septembra 2025
Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine
Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili mená 130 150 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V porovnaní s predchádzajúcou správou zo začiatku septembra ...
Zdieľať
13.9.2025 (SITA.sk) - Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili mená 130 150 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V porovnaní s predchádzajúcou správou zo začiatku septembra pribudli na zoznam mŕtvych mená 4 469 ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Žurnalisti upozorňujú, že skutočné čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov.
Potvrdený počet mŕtvych podľa médií zahŕňa 36 568 dobrovoľníkov, 18 261 naverbovaných väzňov, 14 797 mobilizovaných vojakov a 5 567 dôstojníkov.
Zdroj: SITA.sk - Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Žurnalisti upozorňujú, že skutočné čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov.
Potvrdený počet mŕtvych podľa médií zahŕňa 36 568 dobrovoľníkov, 18 261 naverbovaných väzňov, 14 797 mobilizovaných vojakov a 5 567 dôstojníkov.
Zdroj: SITA.sk - Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pri ruskom polostrove Kamčatka udrelo zemetrasenie
Pri ruskom polostrove Kamčatka udrelo zemetrasenie
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok počas Dní ministerstva vnútra ocení hasičov, policajtov aj horských záchranárov – VIDEO
Šutaj Eštok počas Dní ministerstva vnútra ocení hasičov, policajtov aj horských záchranárov – VIDEO