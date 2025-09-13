|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 13.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ctibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. septembra 2025
Pri ruskom polostrove Kamčatka udrelo zemetrasenie
Tagy: Zemetrasenie
Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo v sobotu pobrežie polostrova Kamčatka na ruskom Ďalekom východe. Uviedla to Geologická služba Spojených štátov amerických (
Zdieľať
13.9.2025 (SITA.sk) - Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo v sobotu pobrežie polostrova Kamčatka na ruskom Ďalekom východe. Uviedla to Geologická služba Spojených štátov amerických (USGS). Podľa Tichomorského centra pre varovanie pred cunami (PTWC) nehrozí, že by zemetrasenie spôsobilo cunami.
USGS uviedla, že zemetrasenie udrelo 111 kilometrov východne od ruského mesta Petropavlovsk-Kamčatskij v hĺbke 39,5 kilometra. PTWC pôvodne varovalo, že pri ruskom pobreží sú možné „nebezpečné“ vlny s výškou až jeden meter. Neskôr centrum uviedlo, že „hrozba cunami... už pominula“.
V júli zasiahlo polostrov Kamčatka jedno z najsilnejších zemetrasení v histórii, ktoré vyvolalo cunami vysoké až štyri metre v celom Tichom oceáne a vyžiadalo si evakuácie od Havaja po Japonsko.
Zdroj: SITA.sk - Pri ruskom polostrove Kamčatka udrelo zemetrasenie © SITA Všetky práva vyhradené.
USGS uviedla, že zemetrasenie udrelo 111 kilometrov východne od ruského mesta Petropavlovsk-Kamčatskij v hĺbke 39,5 kilometra. PTWC pôvodne varovalo, že pri ruskom pobreží sú možné „nebezpečné“ vlny s výškou až jeden meter. Neskôr centrum uviedlo, že „hrozba cunami... už pominula“.
V júli zasiahlo polostrov Kamčatka jedno z najsilnejších zemetrasení v histórii, ktoré vyvolalo cunami vysoké až štyri metre v celom Tichom oceáne a vyžiadalo si evakuácie od Havaja po Japonsko.
Zdroj: SITA.sk - Pri ruskom polostrove Kamčatka udrelo zemetrasenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zemetrasenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Z mesta Gaza sa evakuovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov
Z mesta Gaza sa evakuovalo viac ako štvrť milióna obyvateľov
<< predchádzajúci článok
Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine
Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine