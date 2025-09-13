Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.9.2025
 Meniny má Ctibor
 Zo zahraničia

13. septembra 2025

Pri ruskom polostrove Kamčatka udrelo zemetrasenie


Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo v sobotu pobrežie polostrova Kamčatka na ruskom Ďalekom východe. Uviedla to Geologická služba Spojených štátov amerických (



gettyimages 2205864596 676x451 13.9.2025 (SITA.sk) - Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo v sobotu pobrežie polostrova Kamčatka na ruskom Ďalekom východe. Uviedla to Geologická služba Spojených štátov amerických (USGS). Podľa Tichomorského centra pre varovanie pred cunami (PTWC) nehrozí, že by zemetrasenie spôsobilo cunami.


USGS uviedla, že zemetrasenie udrelo 111 kilometrov východne od ruského mesta Petropavlovsk-Kamčatskij v hĺbke 39,5 kilometra. PTWC pôvodne varovalo, že pri ruskom pobreží sú možné „nebezpečné“ vlny s výškou až jeden meter. Neskôr centrum uviedlo, že „hrozba cunami... už pominula“.

V júli zasiahlo polostrov Kamčatka jedno z najsilnejších zemetrasení v histórii, ktoré vyvolalo cunami vysoké až štyri metre v celom Tichom oceáne a vyžiadalo si evakuácie od Havaja po Japonsko.


Zdroj: SITA.sk - Pri ruskom polostrove Kamčatka udrelo zemetrasenie © SITA Všetky práva vyhradené.

