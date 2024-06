Médiá pred eurovoľbami písali najmä o opozícii, najviac zmienok získalo Progresívne Slovensko

Koaličné strany

5.6.2024 (SITA.sk) - Mesiac pred eurovoľbami sa najviac v médiách písalo o Progresívnom Slovensku (PS). Vyplýva to z dát spoločnosti Mediaboard, ktorá v súvislosti s blížiacimi sa eurovoľbami spustila online projekt Mediálny obraz.Dáta ukazujú, že z pohľadu objemu medializácie získali najväčší kus májového koláča opozičné strany. S necelými 6 000 zmienkami dominovali Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita (SaS).K počtu 4 000 sa približovala strana Smer-SD a cez trojtisícovú hranicu sa dostal aj Hlas-SD . Naopak, hnutiu Slovensko zatiaľ nepomohla ani volebná koalícia so stranou Za ľudí a s 249 zmienkami výrazne zaostávalo.Z mimoparlamentných strán bola v máji najviditeľnejšia Maďarská aliancia (698) a Demokrati (489). Republika mala v tradičných médiách iba okrajový priestor (68), novinári dokonca častejšie spomínali stranu Slovenský Patriot (80).Mapu politických článkov v rámci intenzity najviac formovali Denník N Sme . Obe médiá boli dvoma najčastejšími zdrojmi o PS, SaS, Smere-SD aj Hlase-SD. Aktívna bola aj Pravda, ktorá sa najviac venovala Smeru-SD (164), PS (125) a Hlasu-SD (112).V priebehu mája približne stokrát zmienil štyri najmedializovanejšie strany aj denník Štandard. Z bulvárnych médií sa mesiac pred voľbami politike najviac venoval portál Plus Jedeň deň (Pluska), ktorý sa dostal medzi najčastejšie zdroje o Smere-SD, SaS a Hlase-SD. Topky sa zase výraznejšie zamerali na SaS (92) a Progresívne Slovensko (86).„V tejto situácií považujeme za obzvlášť dôležité, aby mali ľudia na Slovensku prístup k nezávislému monitoringu mediálnej aktivity. Preto opäť pred voľbami spúšťame Mediálny obraz,” uviedol CEO spoločnosti Mediaboard Ľubomír Šimášek.Centralizované dáta môžu podľa jeho slov pomôcť verejnosti lepšie pochopiť mediálnu stopu kandidujúcich strán a odhaľovať potenciálne skreslenia.