Koaličná rada bude diskutovať o rozvrhnutí opatrení v rámci tzv. lex atentátu, Kaliňák hovorí o niekoľkých vlnách (video)

5.6.2024 (SITA.sk) - Na pondelňajšej Koaličnej rade sa bude diskutovať aj o opatreniach v rámci takzvaného Lex atentát. Na tlačovej besede po rokovaní vlády to uviedol minister obrany Smer-SD ).Poznamenal, že iniciatívni sú aj poslanci parlamentu, no chcú, aby boli opatrenia konzistentné. Diskusia by sa mala týkať toho, ako chcú jednotlivé opatrenia rozvrhnúť. Kaliňák uviedol, že by malo ísť o niekoľko vĺn.Prvá by sa mala týkať najmä bezpečnostných opatrení , ktoré sa dotknú nielen ústavných činiteľov, ale aj ľudí, ktorí môžu čeliť problémom pre výkon svojho povolania. To by sa malo týkať napríklad aj novinárov.Dodal, že sa budú zaoberať aj návrhom ministra vnútra Hlas-SD ), ktorý sa týka toho, že traja najvyšší ústavní činitelia by mali mať nejaké pevné sídlo.Samotný šéf rezortu vnútra dodal, že momentálne nemajú k dispozícii sídlo, ktoré by bezprostredne po inaugurácii zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho (15. júna) mohlo slúžiť ako jeho rezidencia. Podotkol ale, že diskutujú s rôznymi ďalšími inštitúciami.„Je tu potom otázka, akým spôsobom budú nastavené pravidlá prideľovania ochrany pre jednotlivých predstaviteľov, či už opozície, alebo koalície, či štátnych funkcionárov," dodal Kaliňák.Ide napríklad o to, aké budú podmienky na to, aby niekto o takúto ochranu mohol požiadať. Minister obrany dodal, že zrejme budú diskutovať aj o zákaze zhromažďovania sa v niektorých častiach miest. Týkať by sa to mohlo napríklad rezidenčných zón, cieľom je predísť útokom na majetok či životy a zdravie.