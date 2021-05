Médiá žiadajú, aby Izrael vysvetlil, prečo zničil kancelárie novinárov

Spravodajské organizácie požadujú vysvetlenie izraelského náletu, ktorý zničil výškovú budovu, v ktorej mala svoje kancelárie tlačová agentúra AP, televízia al-Džazíra a ďalšie zahraničné médiá. Informovala o tom agentúra AP.





Novinári AP a ďalší nájomníci boli evakuovaní z 13-poschodovej budovy po tom, čo izraelská armáda varovala pred svojím útokom. Do hodiny zasiahli budovu tri rakety."Svet bude vedieť menej o tom, čo sa deje v Gaze, kvôli tomu, čo sa dnes stalo," uviedol generálny riaditeľ americkej nadnárodnej tlačovej agentúry AP (Associated Press) Gary Pruitt. Informoval, že agentúra AP sa snaží získať informácie od izraelskej vlády a spolupracuje pri tom s americkým ministerstvom zahraničných vecí.Úradujúci generálny riaditeľ mediálnej siete televízie al-Džazíra označil útok za "vojnový zločin" a "jasný čin", ktorý má novinárom znemožniť informovať o konflikte.„Útok na spravodajské organizácie je úplne neprijateľný, dokonca aj v čase ozbrojeného konfliktu. Predstavuje hrubé porušenie ľudských práv a medzinárodne dohodnutých štandardov,“ uviedla Barbara Trionfiová, výkonná riaditeľka Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI).Izraelská armáda zdôraznila, že v objekte sa podľa nej nachádzali aj priestory vojenskej rozviedky hnutia Hamas, ktoré využívalo kancelárie médií a ich pracovníkov ako ľudské štíty. Na podporu svojich tvrdení však neposkytla žiadne dôkazy, pretože by tak zmarila úsilie spravodajských služieb.