Mediálne asociácie sa vyjadrili k predĺženiu 50-dňového moratória

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) a Asociácia tlačených a digitálnych médií (ATDM) považujú predĺženiu moratória zo 14 na 50 dní za neprípustný a neproporcionálny zásah do slobody slova, ktorý je prejavom zneužitia politickej moci. Vyplýva to z ich spoločného stanoviska, ktoré o ktorom TASR informovala Zuzana Šangalová z ANRTS.uvádza sa v stanovisku. Slovenské súkromné televízie, rádiá, vydavatelia a mediálne domy považujú zavedenie 50-dňového moratória za absolútne neprijateľný zásah do slobody prejavu a práva na informácie.píše sa v stanovisku. ANRTS a ATDM uviedli, že pri schvaľovaní novely nebolo snahou preukázať, že takéto opatrenie sleduje legitímny cieľ a je primerané na jeho dosiahnutie.ANRTS a ATDM tvrdia, že im nie je známy žiaden racionálny dôvod obmedzenia zverejňovania volebných prieskumov, ktorý by spĺňal ústavné podmienky obmedzenia slobody slova.uvádzajú.uviedli asociácie. Preto vyzvali politické autority, aby zabránili tomu, aby návrh nadobudol účinnosť.Poslanci Národnej rady SR 28. októbra odobrili predĺženie moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb.