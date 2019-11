Prezidentka diskutovala s I. Šramkom o verejných financiách

Na snímke zľava predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko počas prijatia u prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Bratislave 5. novembra 2019. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 5. novembra (TASR) – Očakávaný vývoj verejných financií v tomto roku, návrh rozpočtu na budúci rok, riziká, ale aj vývoj dlhu. Aj o tom hovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivanom Šramkom na utorkovom stretnutí.Prezidentka sa podľa jej hovorcu Martina Strižinca začala komplexne zaujímať o tému rozpočtu, zdravia verejných financií. Je to príprava na stretnutie s ministrom financií, ktoré bude v dohľadnom čase.poznamenal.So Šramkom diskutovali na tému verejných financií, a to aj v súvislosti s prijatými návrhmi zákonov v parlamente.priblížil Šramko.RRZ vydá na budúci týždeň kvantifikáciu rizík. "uviedol Šramko, ktorý očakáva, že deficit za tento rok môže byť väčší ako 1 %. "dodal.Rozpočet na budúci rok podľa neho najviac nabúral minimálny dôchodok schválený v parlamente, ktorý bol presunutý na rok 2020 so zatiaľ nekvantifikovaným dosahom na verejné financie. V návrhu trojročného rozpočtu sa zároveň počíta s tým, že v roku 2021 by mal byť už rozpočet vyrovnaný.vyčíslil Šramko.Vyrovnaný rozpočet by mal podľa neho naďalej zostať cieľom. Upozornil na to, že okrem toho, že je to povinnosť vyplývajúca zo zákona a vyžadujú to aj európske pravidlá, je to predovšetkým záujem slovenskej ekonomiky.podotkol.V tej súvislosti dodal, že konsolidačné úsilie mohlo byť v minulosti lepšie.zdôraznil predseda RRZ.