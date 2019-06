Mediálny výbor odobril zvýšenie dotácií pre audiovizuálny priemysel

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) – Podpora audiovizuálneho priemyslu na Slovensku by mala byť v budúcnosti štedrejšia. Podľa návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AvF) budú môcť producenti žiadať o refundáciu 33 percent prostriedkov, ktoré pri výrobe filmových a televíznych diel investovali na Slovensku. Ide o 13-percentný nárast oproti súčasnosti. Návrh legislatívnej zmeny, ktorú predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR, vo štvrtok odobril Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá.V súčasnosti sa spätné dotácie vyplácajú vo výške 20 percent oprávnených výdavkov, ktoré boli uhradené v súvislosti s realizáciou filmového projektu. Cieľom zvýšenia dotácie je zvýšiť konkurencieschopnosť systému v oblasti podpory audiovizuálneho priemyslu. Štátny tajomník ministerstva kultúry Ivan Sečík na rokovaní výboru v tejto súvislosti pripomenul, že vo viacerých európskych štátoch došlo v poslednom období k zvýšeniu takejto podpory. "uviedol štátny tajomník.Podpredsedníčka výboru Natália Milanová (OĽaNO) priznala, že bola milo prekvapená veľmi pozitívnou odozvou zo strany filmárov, ktorých poprosila o spätnú väzbu v prípade návrhu novely.uviedla.Členka mediálneho výboru, poslankyňa SaS Renáta Kaščáková sa, naopak, návrh novely ani v pléne parlamentu podporiť nechystá. Podľa nej ide skôr o hospodársky stimul, pri ktorom jej však chýbajú relevantné analýzy dosahu opatrenia.povedala.Exminister kultúry Marek Maďarič (nezaradený) reagoval poznámkou, že hodnotiaca správa z oblasti audiovízie každoročne poukazuje na nárast tvorby, produkcie a návštevnosti filmov, ale aj na ekonomické benefity, akceleráciu podnikateľských aktivít či nárast zamestnanosti, ktoré stimul pre audiovizuálny priemysel prináša. Zdôraznil, že systém navyše vylučuje klientelizmus. "zdôraznil.Poslankyňa Viera Dubačová (nezaradená) podporila návrh, zvýšenie podpory vníma ako potvrdenie dobrého vývoja.upozornila.Nový zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020, novela však zavádza i prechodné ustanovenie, aby v období od 1. januára 2020 do 31. januára 2020 vybavil fond žiadosti o dotáciu podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. Prechodné ustanovenie súvisí s tým, že sa rozširuje okruh osôb vykonávajúcich činnosť v audiovízii o osoby zabezpečujúce verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu." vysvetlil rezort kultúry.Prvé dotácie v intenzite 33 percent bude teda AvF poskytovať až v roku 2021.V roku 2019 je podľa registrácie producentov a pripravovaných filmárskych projektov na Slovensku spĺňajúcich limity na spätnú dotáciu alokovaná na tieto účely suma vo výške 4,7 milióna eur.