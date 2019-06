Priemyselná výroba v eurozóne klesla, tempo poklesu sa zrýchlilo

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 13. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne zaznamenala v apríli pokles, druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa mierne zrýchlilo. Dôvodom je najmä vývoj v Nemecku a Taliansku. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.Priemyselná produkcia eurozóny upravená o sezónne vplyvy klesla v apríli medzimesačne o 0,5 % po 0,4-percentnom poklese v marci a stagnácii vo februári. Výsledky potvrdili odhady analytikov.Najvýraznejšie klesla produkcia tovarov dlhodobej spotreby, o 1,7 %. Klesla aj výroba polotovarov a kapitálových tovarov, a to o 1 %, respektíve o 1,4 %.Rástla iba produkcia energetického sektora (o 1,4 %) a tovarov krátkodobej spotreby, aj keď v druhom prípade len minimálne. Rast dosiahol 0,2 %.Aprílový vývoj priemyselnej produkcie výrazne ovplyvnila situácia v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny. Nemecká priemyselná výroba klesla v apríli o 2,3 %.Pokles zaznamenala aj priemyselná produkcia v Taliansku, ktoré je treťou najväčšou ekonomikou eurozóny. V tomto prípade pokles dosiahol 0,7 %. V druhej najväčšej ekonomike bloku, vo Francúzsku, priemyselná produkcia zaznamenala rast o 0,4 %.V prípade širšej Európskej únie klesla priemyselná produkcia v apríli medzimesačne o 0,7 %. Najviac sa pod to podpísala Británia, kde priemyselná výroba klesla o 2,7 %. Výsledky Británie boli aj najhoršie spomedzi všetkých štátov EÚ.Medziročne sa priemyselná produkcia v EÚ znížila o 0,1 %. V rámci eurozóny medziročný pokles predstavoval 0,4 %.