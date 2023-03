Mediálny výbor odsúdil útoky na novinárov aj správanie Smeru, rokovanie malo nedôstojný priebeh

Posilnenie ochrany

16.3.2023 (SITA.sk) - Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá odsúdil verbálne útoky na novinárov. Zároveň odsúdil aj nedávnu provokáciu Smeru-SD voči Rozhlasu a televízii Slovenska (RTVS) , ktorá vyústila do vyhrážok moderátorke Marte Jančkárovej Moderátorka Sobotných dialógov dostala výhražné e-maily i telefonáty po tom, ako odmietla účasť Ľuboša Blahu (Smer-SD) v diskusnej relácii. Blaha nebol do diskusie pozvaný. Mediálny výbor vyzval vládu v demisii, aby do konca volebného obdobia prijímala legislatívu, ktorá bude viesť k zlepšovaniu mediálneho prostredia a posilňovaniu ochrany novinárov.„Uznesenie sme schválili aj napriek nedôstojnému priebehu rokovania výboru, ktoré zapríčinili poslanci Smeru-SD vyrušovaním, skákaním do reči a prekrikovaním sa s hosťami. Ich cieľ bol od začiatku jasný - zamoriť priestor klamstvami a z výboru ujsť,“ povedal predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský Demokrati ). Ako ďalej dodal, je rád, že vedenie RTVS vyvrátilo všetky ich klamstvá.Väčšina členov mediálneho výboru sa podľa jeho slov zhodla na tom, že politici a zvlášť lídri politických strán by nemali podnecovať v spoločnosti nenávisť a robiť z novinárov terče verbálnych či dokonca fyzických útokov.„Ide o dôležitý krok predovšetkým preto, že niektoré politické strany v posledných dňoch spustili frontálny útok na slobodné médiá. Vyslali sme tak dôležitý signál smerom k novinárom a médiám, že nebudeme poľavovať v snahe o ich väčšiu ochranu a o zlepšovanie mediálneho prostredia,“ zdôraznil Čekovský.Konkrétne kroky na zlepšenie mediálneho prostredia prezentovali na výbore ministri aj policajný prezident Štefan Hamran , ktorý garantoval, že polícia je partnerom novinárov a vzájomnú spoluprácu chce ešte posilniť.Minister spravodlivosti Viliam Karas avizuje, že v novele trestného zákona upraví trestný čin ohovárania tak, aby sa nemohol zneužívať na šikanu novinárov. Prísnejšie tresty postihnú tých páchateľov, ktorí budú verbálne alebo fyzicky útočiť na ľudí pri výkone povolania. „To posilní bezpečnosť nielen novinárov, ale aj zdravotníkov či učiteľov,“