Poľsko nečaká na Slovensko a už rozhodlo, či pošle stíhačky MiG-29 na Ukrajinu

Žiadosť o bojové lietadlá

Prísľub Kyjevu

16.3.2023 (SITA.sk) - Poľsko v najbližších dňoch odovzdá Ukrajine prvé štyri stíhačky MiG-29 a ďalšie poskytne neskôr po ich kontrole. Celkovo by ich mal byť tucet. Vo štvrtok to oznámil poľský prezident Andrzej Duda Poľsko by sa tak stalo prvou členskou krajinou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ktorá by splnila čoraz naliehavejšie žiadosti ukrajinskej vlády o bojové lietadlá.Duda sa nevyjadril, či podobný krok spravia aj ďalšie krajiny, no agentúra AP pripomína, že podobný krok avizovalo aj Slovensko, ktoré by na Ukrajinu mohlo poslať svoje nepoužívané MiG-y.Hovorca poľskej vlády Piotr Müller v stredu povedal, že niektoré ďalšie krajiny, ktoré majú MiG-y, ich tiež prisľúbili Kyjevu, no nemenoval ich.Duda krok oznámil počas spoločnej tlačovej konferencie s českým prezidentom Petrom Pavlom . Lietadlá, ktoré Poľsko pošle na Ukrajinu, podľa neho nahradia juhokórejskými strojmi FA-50 a americkými F-35.