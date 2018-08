Medici si v rámci letného campu skúšali, ako funguje reálna nemocnica

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce/Vranov nad Topľou/Humenné/Trebišov 25. augusta (TASR) - Aké je to byť pri reálnom pôrode, asistovať pri skutočnej chirurgickej operácii - aj to si celý tento týždeň skúšala dvadsiatka vybraných študentov slovenských i českých lekárskych fakúlt. V štyroch nemocniciach na východe Slovenska sa totiž konal Letný camp medikov. V Michalovciach, Trebišove, Humennom a Vranove nad Topľou si študenti skúšali prácu lekára a zisťovali, ako funguje skutočná nemocnica. V tímoch pritom pracovali na súťažnom zadaní a piati medici si tak domov odniesli i víťazné poháre. TASR informovala hovorkyňa Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia.uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.doplnil Dvorový.Na dvadsiatku vybraných študentov, ktorí sa rozhodli v lete obetovať časť prázdnin a venovať sa štúdiu, počas celého týždňa čakala prax, odborné workshopy a prednášky. Každý deň po skorom budíčku vyrážali v štyroch tímoch zo Zemplínskej Šíravy do jednej z okolitých nemocníc Sveta zdravia. Už o 8.00 h začínali praxovať na rôznych oddeleniach. V Michalovciach navštívili centrálne operačné sály a urgentný príjem, v Trebišove zase pracovisko očnej jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS), otorinolaryngológie (ORL) či chirurgický klaster. Zúčastnili sa na operáciách a mohli lekárom aj asistovať.povedala účastníčka kempu Mercedes Repka, druháčka na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.V Humennom medici zavítali na novorodenecké a ortopedické oddelenie, sledovali i operačný zákrok, pri ktorom sa vymieňal poškodený kĺb za umelý. Vo Vranove nad Topľou zase napríklad zažili skutočný pôrod. V nemocniciach si v rámci workshopov na figuríne skúšali, ako intubovať a resuscitovať novorodenca, na kuracom stehne zas to, ako zašiť ranu.Po celom dni v nemocniciach medikov čakali ešte večerné prednášky aj na nemedicínske témy. Diskutovalo sa o tímovej spolupráci, o inováciách v zdravotníctve, jeho financovaní, a tiež o bezpečnosti pacienta a kvalite zdravotnej starostlivosti.dodal štvrták Andrej Dolinský z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.