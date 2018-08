Premiér: Slovenský národ sa vie postaviť za kľúčové hodnoty

Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa príhovára k účastníkom spomienkového podujatia pri mohyle na Jankovom vŕšku pri príležitosti 74. výročia SNP, 25. augusta 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Uhrovec 25. augusta (TASR) – Slovenský národ je mierumilovný, skromný a pracovitý, ale v rozhodujúcich momentoch sa vie postaviť za kľúčové hodnoty, za svoje práva, za svoju slobodu. Pri príležitosti krajských osláv 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP) to v sobotu pri pamätníku SNP na Jankovom vŕšku povedal premiér Peter Pellegrini.zdôraznil premiér.Ako dodal, v dnešných časoch by sme sa mali správať tak, aby sme mali okolo seba len priateľov, aby sme chránili hodnoty a aby sme sa nemuseli postaviť so zbraňou v ruke na ich ochranu tak, ako to museli urobiť naši starí otcovia a otcovia.doplnil.Krajské oslavy 74. výročia SNP odštartovali popoludní na Jankovom vŕšku v katastri obce Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou historickými ukážkami bojov z II. svetovej vojny. Po pochode Nesmrteľného pluku položil premiér spolu s poslancami Národnej rady SR, predstaviteľmi TSK, samospráv a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vence k pamätníku SNP. Oslavy pokračujú kultúrnym programom a vyvrcholia večer zapálením vatry.